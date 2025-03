£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖCAMPER¡Ê¥«¥ó¥Úー¥ë¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖThe Walking Society¡×¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¹æ¤òÈ¯¹Ô

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER(カンペール)」は、50周年を記念して、カルチャー的アプローチのブランドキャンペーン「The Walking Society」のアニバーサリー号を発行します。ブランド誕生地であるマヨルカ島を舞台にした記念号は、伝説的なイギリス人写真家Martin Parr(マーティン・パー)が島のコミュニティを訪れ、独特の色彩とコミカルなスタイルで撮影し、この島の創造的なエネルギーと活気あるアートシーンをお届けします。

The Walking Society issue 18 - Mallorca by Martin Parr

「The Walking Society」とは

2001年に雑誌“マガログ”として創刊された“The Walking Society”は、地中海のさまざまな地域を対象としたカンペールオリジナルのシリーズ。2005年に一旦終了するまで、4年間で8回の発行が行われました。2020年より再創刊され、マヨルカ、シチリア、キプロスなど地中海を象徴する都市を舞台に、風景写真や言葉を通してその文化・社会・コミュニティを、マガジン以外でも広告や店内ヴィジュアル、ショッピングバッグなどを通して伝えてきました。本キャンペーンは「シューズ」というモノの提供だけでなく、「歩く」というエクスペリエンスを人々に提供。” Walk, Don’t Run.” (歩こう。走らずに。)には、「時代に流されず、忙しい日常からスローダウンし、自分らしい生き方を見つめ直してみよう」と言うメッセージが込められています。

ブランドキャンペーンの歴史

1号 マヨルカ島(スペイン) / 2号 モロッコ / 3号 フランス / 4号 ギリシャ / 5号 イタリア / 6号 エジプト / 7号 バルセロナ(スペイン)/ 8号 マルセイユ(フランス)/ 9号 マヨルカ島(スペイン)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000031308.html)/ 10号 シチリア島(イタリア)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000031308.html)/ 11号 キプロス島(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000031308.html) / 12号 コルシカ島(フランス、イタリア)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000031308.html)/ 13号 イドラ島(ギリシャ)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000031308.html)/ 14号 クルク島(クロアチア)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000031308.html)/ 15号 イビサ島(スペイン)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000031308.html)/ 16号 メノルカ島(スペイン)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000031308.html)/ 17号 クレタ島(ギリシャ)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000031308.html)

The Walking Society issue 18 - Mallorca

スペイン最大の島、マヨルカ島。カンペールの誕生地であり、「The Walking Society」のスタート地点でもあります。トラムンタナ山脈を背景に、どこまでも続くオリーブ畑のある500kmの海岸線。首都パルマや、昔から芸術家を育て惹きつけてきた数々の集落など、この島にもクリエイティビティが息づいています。



50周年記念特別号では、マヨルカ島生まれのアーティスト、Rossy de Palma(ロッシ・デ・パルマ)や、CAMPERとCAMPERLABのクリエイティブディレクターを務めるフィンランド人デザイナー、Achilles Ion Gabriel(アキレス・イオン・ガブリエル)など、島にゆかりのある著名人との独占対談を特集しています。

The Walking Society - 第18号 〈マヨルカ島〉 キャンペーンムービー&オンラインマガジン(https://www.camper.com/ja_JP/content/TWS-Magazine/mallorca)

■ マガジン詳細

上代: \4,950(Tax in)

取り扱い: 4月4日(金)~ 渋谷・MIYASHITA PARKにて開催する50周年イベントにて発売予定

キャンペーンショッパー

4月3日(木)より、お買い上げのお客様には、50周年記念号のヴィジュアルを採用したスペシャルなキャンペーンショッパーにて商品をお渡し致します。

※一部店舗は除きます

※キャンペーン限定ショッパーの為、なくなり次第終了となります。

Edition & Creation: Alla Carta Studio

Brand Creative Director: Achilles Ion Gabriel

Brand Director: Gloria Rodriguez

Brand Art Director: Emanuela Amato

MAGAZINE:

Photography: Martin Parr

Copywriting: Stefania Gozzer Arias

Styling: Francesca Izzi

Artworks: Maite y Manuel

Production: Rocio Romero

Image Credits (C) Martin Parr

VIDEO

Video Director: Alexandre Bassard

Dop: Samuel White

Grading: Sebastian Ziabka

Music: Too Young

SPECIAL THANKS TO

Alex, Maj, Nele and Sami at Camper, Alex Sobron, Ali Guty, Ana, Caty, Jordi, Pere and Everlyn at Fundacion Vida Silvestre, Apaema, Ela Fidalgo, Jan Horcik, Jordi Clotet Salo, Marc Bibiloni, Marcella Barcelo, Marion de Raucourt, Merce Marrero at Esment, Rodrigo Agudo, Rossy de Palma, Sara Regal, Teresa Tarrago, Successio Miro, Roser Salmoral, Fundacio Miro Mallorca, Thomas Perroteau, Tomeu, Maria Jose and Adria at Forn des Teatre, Adam, Amanda, Antonia, Bea, Biel, Blanca, Carlos, Didac, Eduardo, Elena, Ines, Jacinto, Jose David, Juan Luis, Henry Alejandro, Maria, Maria Angeles, Mariamma, Maribel, Matias, Mercedes, Milo, Muminu, Nebiyat, Pere-Josep, Piero, Raquel, Ruth, Santino, Siro, Arthur Arbesser, Bonsai, Chateau Orlando, Giuglia, Jht, Lessico Familiare, Older, Paura, Plas, Studio Ventisei, Viapiave33, Archivio, La Couture, Old Mcdonald Had An Archive, Sorry Mummy, Volgari Ferraglie

【 CAMPER 】

スペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. (歩こう。走らず、ゆっくりと。)

カンペールジャパン公式オンラインストア: https://www.camper.com/ja_JP/

カンペールジャパン公式インスタグラム: https://www.instagram.com/camper_japan/