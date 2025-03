MLB Tokyo Series presented by Guggenheim記念グッズの売り上げがFanatics史上最高となる4000万ドルを達成

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年3月15、16、18、19日に東京ドームで開始された「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」の記念グッズの売上が、同一イベントにおける売り上げとしては同グループ史上最高となる4000万ドル(約60億円)に達したことを発表しました。

上記売上には以下が含まれます: 東京シリーズのファンギアおよびトレーディングカード(アメリカおよび国内のeコマースおよび卸売り)、Fanaticsが運営する都内各所のMLBオフィシャルショップ、ニューヨークのMLBフラッグシップショップ、村上隆の限定コレクション(LAおよび東京のComplexおよびFanaticsのポップアップストアで販売)、都内のToppsコレクター・アクティベーションなど。

売り上げのハイライトは下記の通りです。

- Fanaticsが運営する東京都内のMLBオフィシャルストアでは、1週間で20万人以上のファンが訪れ、記念グッズを購入しました。- 東京ドームのMLBオフィシャルストアは、大勢の来店者で賑わいを見せました。- 3月7日に発売されたMurakamiコレクションは、Fanatics公式アプリで発売開始からわずか1時間足らずで完売。わずか15分で大半の商品が売り切れるほどの人気ぶりでした。・10万人以上がFanaticsアプリをダウンロードし、Murakami限定グッズにアクセスしました。・ 日本のオンラインショップ(Fanatics.jp、MLBShop.jp)でもMurakamiコレクションは即完売。・限定40着のSakura Eliteジャージには、5,000人以上のファンが購入のチャンスを求めてエントリーしました。- Toppsオンラインストア(日本)では、12000個以上の「Topps Series 1 Japan Exclusive Mega Boxes」が数時間で完売。- 東京ドーム、MLBポップアップストア、MLB公式オンラインストアでも、Toppsのカードは即完売。- 発売された2種のTopps Tokyo Seriesセットには、今大会で最も注目を集めた村上隆と大谷翔平の1/1サイン入りカードが含まれていました。

■店内の様子

ファナティクス、Toppsについて

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

【The Topps Company, Inc】

事業内容:1938年に設立されたThe Topps Company Incは、先進的な紙製およびデジタルのトレーディングカード会社Fanatics Collectibles社の傘下で、Fanatics Holdings社の子会社として、紙製およびデジタルのスポーツカード、エンターテインメントカードと収集品、およびユニークな菓子製品を開発、販売しています。Topps社の主要なスポーツおよびエンターテインメント製品には、Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, National Hockey League, Formula 1, Star Wars, Garbage Pail Kids(R)、その他のトレーディングカード、ステッカーアルバムが含まれます。

