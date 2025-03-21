『ディズニー ツイステッドワンダーランド』新規アートを使用した新商品が登場！ さらに全国アニメイト・アニメイト通販にて、作品の5周年を記念したフェアを3月21日より開催！
△新規アート
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112589
株式会社アニメイトは、2025年3月21日より、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の新規アートを使用した商品を販売いたします。また、作品の5周年を記念した、「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary FAIR」を同日より開催いたします。
全国アニメイト・アニメイト通販では2025年3月21日より「アクリルスタンド」や「缶バッジ」などの新商品を販売いたします。新規アートは、ナイトレイブンカレッジの生徒22人が様々な色・形のプレゼントを手に微笑む、5周年を記念する特別なデザインになりますので是非店頭でお買い求めください。
また、2025年3月21日～4月27日まで開催する「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary FAIR」では、期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「チケット風しおり（全22種）」を1枚プレゼントいたします。
さらに、アニメイト池袋本店ではフェアと同期間にオンリーショップも実施いたします。ここでしか見られない特別展示をお楽しみください。さらに、アニメイトのアパレル・雑貨ブランド「Space A la mode」とのコラボ商品も発売いたします。「トートバッグ」や「リップケース」など、ここでしか手に入らない商品が盛りだくさんです。ぜひこの機会にアニメイトにご来店ください！
■フェア情報
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary FAIR
開催期間：2025年3月21日～4月27日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「チケット風しおり（全22種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：チケット風しおり（全22種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：チケット風しおり
＜商品情報（一部）＞
アクリルスタンド
発売日：2025年3月21日
価格：各1650円（税込）
種類：22種
△アクリルスタンド
ぺたコレクション
発売日：2025年3月21日
価格： 495円（税込）
種類：全22種＋α（ホログラム22種）
△ぺたコレクション
■オンリーショップ情報
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary animate ONLY SHOP
開催期間：2025年3月21日～4月20日
開催場所：池袋本店7F オンリーショップスペースSOUTH
開催内容：特別展示 ほか
■「Space A la mode」コラボ商品
＜開催場所＞
アニメイト池袋本店4F・アニメイト秋葉原1号館3F・アニメイト渋谷・アニメイト通販
※出張店：アニメイト名古屋・アニメイト大阪日本橋
＜商品情報(一部)＞
トートバッグ
発売日：2025年3月21日
価格：各2750円（税込）
種類：８種
△トートバッグ
リップケース
発売日：2025年3月21日
価格：各3080円（税込）
種類：7種
△リップケース
パーカー
発売日：2025年3月21日
価格：各6600円（税込）
種類：1種
△パーカー
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) Disney
■関連URL
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary FAIR(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112589)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5th Anniversary animate ONLY SHOP(https://www.animate.co.jp/onlyshop/17812/)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Space A la mode商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-twisted-wonderland_2/cd/3408/)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト(https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/)