「新経連株価指数」組入および除外予定の銘柄について
一般社団法人 新経済連盟
■組入予定銘柄
■除外予定銘柄
■市場変更銘柄
「新経連指数」の概要は以下の通りです。
新経連指数の取得や利用に関するお問い合わせ先
一般社団法人 新経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：三木谷 浩史、以下「新経連」）は、2025年3月13日に開催した理事会において、「新経連株価指数（以下「新経連指数」）」の対象となる企業について、3月14日付けで入会を承認いたしましたので、組入予定銘柄と除外予定銘柄を公表いたします。
■組入予定銘柄
2025年3月14日付入会
株式会社デジタルガレージ（プライム：4819）
■除外予定銘柄
＜上場廃止＞
株式会社JTOWER（グロース：4485）
＜退会＞
株式会社グローバル・リンク・マネジメント（プライム：3486）
株式会社BlueMeme（グロース：4069）
株式会社アスタリスク（グロース：6522）
ビズメイツ株式会社（グロース：9345）
■市場変更銘柄
株式会社エディア（スタンダード：3187）
株式会社GENOVA（プライム：9341）
※2025年度定期銘柄入替の基準日（2025年8月1日）において、メソドロジーの要件を満たした場合に2025年9月から新経連指数の計算式に反映予定。
「新経連指数」の概要は以下の通りです。
「新経連指数について」、「新経連指数 構成銘柄一覧」、「2025年度定期銘柄入替後の銘柄一覧（予定）」
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2025/03/kabuka_20250321.pdf
構成銘柄数：147銘柄（2025年3月14日現在）
（注）銘柄数は、加盟企業の上場廃止等に伴い、今後変動する可能性があります。
新経連指数の取得や利用に関するお問い合わせ先
新経連事務局 index@jane.or.jp