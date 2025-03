『リネージュ2』「エヴァサービス」記念ゲームパッケージ発売決定！さらにゲームパッケージ発売を記念したイベント開催も決定！パッケージは本日より予約開始！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年3月21日(金)に、新サービス「エヴァ」を記念したゲームパッケージ発売サイトの公開と、発売記念イベントの開催をお知らせします。

■「エヴァサービス」記念パッケージ発売が決定!

【概要】

新サービス「エヴァサービス」を記念したゲームパッケージの販売が決定しました。

本製品には「リネージュ2」を遊ぶために必要な「PURPLEインストーラープログラム」や、過去発売されたパッケージ未収録のイメージや楽曲を含む「アートライブラリ」「サウンドライブラリ」などが収録された「特製USBメモリ」、各種ゲームアイテムが利用できる「クーポンナンバーカード」、「限定BitCashオリジナルデザインカード(500クレジット)」など豪華アイテムや特典物を同梱しています。

2025年3月21日(金)より、家電量販店「ビックカメラ」、「ヨドバシカメラ」限定で予約受付を開始しました。なお各販売店向けパッケージは「クーポンナンバーカード」で入手できるアイテムが一部異なる内容がございます。また本製品は特定販売店のみのお取扱いとなり、他販売店やECサイトではご購入いただけません。

「リネージュ2」の「エヴァサービス」開始を記念した豪華な特別パッケージをこの機会にお見逃しなく。

■新パッケージ「リネージュII Evaパッケージ」につきまして

【名称】

リネージュII Evaパッケージ ビックカメラエディション

リネージュII Evaパッケージ ヨドバシカメラエディション

【発売日】

2025年4月4日(金)

【予約開始日】

2025年3月21日(金)

【販売先】

家電量販店「ビックカメラ」、「ヨドバシカメラ」限定

【価格】

4,800円(税別)

【商品内容】

・特製USBメモリ(8GB):1個

《収録データ》

- インストラクションガイド(PDF)

- PURPLEランチャープログラム(EXE)

- アートライブラリ(PDF)

- サウンドライブラリ(MP3)

・クーポンナンバーカード:1枚

- クーポンナンバーを登録すると入手できるアイテム

(※エヴァ用アイテムのみ、パッケージ種により入手できるアイテムが異なります)

・限定BitCashオリジナルデザインカード(500クレジット):1枚

【ビットキャッシュとは】

ビットキャッシュは、インターネットでのお支払いに便利なコンビニで買える電子マネーです。

オンラインゲーム、SNS、動画や音楽ダウンロードをはじめとした多くのウェブサービスで使われている、簡単・安心・便利なプリペイド式の電子マネーです。

≪ビットキャッシュの詳細はこちら≫

https://bit.ly/bitcashguide_ncjl2

■【エヴァサービス」パッケージ発売記念イベント開催が決定!

【開催日時/場所】

2025年4月5日(土):ビックカメラ 池袋カメラ・パソコン館

2025年4月6日(日):ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

2025年4月12日(土):ビックカメラ 名古屋駅西店

2025年4月13日(日):ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

※各店舗の詳細なイベント開催場所につきましては、後日公開します

※開催日時、場所は急遽変更される場合があります。予めご了承ください

【概要】

最新パッケージ「リネージュII Evaパッケージ」発売を記念して、家電量販店「ビックカメラ」、「ヨドバシカメラ」にて記念イベントを開催します。人気コスプレイヤー「ソフィー」さんの来店や、「リネージュII Evaパッケージ」および「リネージュ2」推奨PC機器(ASUS製)購入者様限定のくじ引き抽選会、ゲーム体験会&体験者プレゼントなどを予定しています。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催イベント紹介】

≪1. 人気コスプレイヤー「ソフィー」さん来店≫

アイルランド出身の世界的な人気コスプレイヤー「ソフィー・S (ピーチミルキー)」さんがイベントにやってきます!

「リネージュ2」マジェスティック装備を纏うエルフの姿で、来場者の皆様をお出迎えします。

イベント当日、対象のお店でパッケージお買い上げの方限定で、ご希望の方に、「ソフィー」さんと写真撮影や、握手、サインなどの実施を予定しています。(※他店での購入は参加対象になりません)

リアルエルフの呼び声が高い「ソフィー」さんとの貴重な交流機会になりますので、ぜひ、ご参加くださいませ。

タレント名:ソフィー

プロフィール:北アイルランド出身

SNSの総フォロワー数140万人超を誇る、今注目のコスプレイヤー。

『FRIDAY』(講談社)よりデジタル写真集を発売するなど、グラビア活動も開始。

コスプレをしながらのゲーム配信も多くのファンに人気。

公式X:https://x.com/PeachMilky_

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/peachmilky_/

≪2. 来場者全員プレゼント≫

当日、イベント会場にお越し頂いた方に、特製パンフレットやノベルティを差し上げます。

何がもらえるかは当日会場でのお楽しみ!

≪3. Evaパッケージ&推奨PC製品購入者対象くじ引き抽選会≫

当日、イベント会場で「リネージュII Evaパッケージ」や「リネージュII推奨PC製品(ASUS製)」をお買い上げいただくと、豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます。

また、当日「リネージュII推奨PC製品」をご購入の方には、ROGノベルティも先着でプレゼントします!

≪4.「リネージュ2」ゲーム体験コーナー≫

イベント会場では、おすすめクラスや「エヴァサービス」が体験できるゲーム体験会を開催します。

キャラクタークリエイトやチュートリアル、序盤のゲームプレイなどをスタッフがレクチャーしながら体験いただけます。

ゲームを体験いただいた方には素敵なプレゼントをご用意しています。

※各イベントプログラム詳細は、後日公開します。

【詳細ページ】

リネージュII Evaパッケージ&記念イベント 詳細ページ

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2eva/evabicyodspPKG/

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

