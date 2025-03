【Cuvee J2 Hôtel Osaka】国内16軒目、大阪では初、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（SLH）へ加盟

株式会社温故知新

大阪・長堀橋にある「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」(以下、Cuvee J2)(所在地:大阪府大阪市、総支配人:佐長 東彦)は、世界中の独立系ラグジュアリーホテルが厳選して加盟するスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(Small Luxury Hotels of the World、以下SLH)に正式加盟いたしましたことをお知らせいたします。

Cuvee J2は、SLHが求める卓越したホスピタリティとユニークな体験を提供する施設として認められ、この度SLHへ加盟する運びとなりました。

都会的で洗練されたデザイン、鮨とシャンパーニュが織りなす日本とフランスの食文化が融合した新しい食体験など、卓越したホスピタリティとユニークな体験を通じて、訪れるすべてのお客様に唯一無二の滞在を提供しています。

SLH加盟により、Cuvee J2は世界中のラグジュアリーな旅を求める旅行者へ向けたグローバルなプロモーションの機会を得るとともに、SLHの厳格な基準を遵守し、より一層のサービス向上に努めてまいります。

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)(https://www.slh.com/)について

SLHは、90か国以上にわたる600以上の独立系ラグジュアリーホテルを厳選し、ユニークで高品質な宿泊体験を提供するホテルコレクションです。「個性」と「ラグジュアリー」を兼ね備えた宿泊施設のみが加盟を許される、世界的に認められたブランドです。SLHは、世界90か国以上の高品質なブティックホテルを厳選し、独自の審査基準を満たしたホテルのみが加盟できる、名門ホテルコレクションです。

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド / アジア太平洋地区代表 マーク ウォンよりコメント

Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新は、大阪の活気あふれる中心地において、ラグジュアリー、デザイン、そして本物のローカル体験の神髄を体現しています。

Cuvee J2は、目の肥えたお客様に忘れられない滞在をご提供するという、SLHの理念と一致しています。SLHの独立志向であるホテルコレクションの中でも個性的な施設として、ミニマルな美学とパーソナライズされたサービス、そして細部にいたるまでこだわり抜いた空間が融合した特別な滞在体験を提供してくれることでしょう。

スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド

アジア太平洋地区代表 マーク ウォン

「Cuvee J2」総支配人・佐長 東彦 コメント

このたび、Cuvee J2 Hôtel Osakaは、世界的なラグジュアリーホテルコレクションSLHに正式加盟いたしました。

開業以来、私たちは「唯一無二のシャンパーニュ体験を提供するホテル」として、お客様一人ひとりに寄り添い、心を込めたおもてなしを大切にしてまいりました。今回のSLH加盟は、私たちのこだわりと情熱が世界基準で認められた証であり、大変光栄に思っております。

これもひとえに、ご宿泊いただいたお客様、そして支えてくださるパートナーの皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

SLH加盟を機に、私たちはさらに一歩先のラグジュアリー体験を追求し、世界中のゲストの皆さまに、ここでしか味わえない「シャンパーニュ × ラグジュアリー」の極上の時間をお届けしてまいります。これからもCuvee J2 Hôtel Osakaならではの魅力を発信し、訪れるすべてのお客様に「また帰ってきたい」と思っていただける場所を目指してまいります。皆さまのご来館を、心よりお待ち申し上げております。

■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新について

11の名門シャンパーニュ・メゾン(生産者)に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。

Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

<概要>

施設名:Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

所在地:大阪市中央区南船場2丁目6-7

開業日:2024年1月13日

客室数:全11室

総支配人:佐長 東彦

電話番号:06-6262-3600(代表)

Email:j2@cuveej2.jp

アクセス:大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分

公式サイト:https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)

X:https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)

Instagram:https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)

https://www.instagram.com/okcs_awasushi/

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。ミシュラン5つ星評価のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルやシャンパン・ホテル、コンドミニアムホテル、美術館併設レストランや道の駅のレストランなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」となる他に類例のない個性的な施設を運営しています。「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地域にしかない魅力を形にし、国内外に届けることをミッションとしています。現在、11のホテルと4つのレストランを運営しており、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名:株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年:2011年2月1日

資本金:1,000万円

事業内容:ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)

企業情報:https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)

Youtube:https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)