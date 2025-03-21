「CEFR-J 2025 International Symposium」にてCEFR４技能の開発・実施の事例発表
EdTechカンパニーの株式会社レアジョブと、法人向け事業子会社の株式会社プロゴス、外国語教育支援事業を展開するグループ会社の株式会社ボーダーリンク（以下、ボーダーリンク）は、2025年3月25日（火）・26日（水）に京都大学（国際科学イノベーション棟５階・シンポジウムホール）で開催される「CEFR-J 2025 International Symposium」にて、CEFR4技能の開発・実施の事例を発表いたします。また、レアジョブグループ3社として、本シンポジウムに協賛いたします。
■概要
本シンポジウムでは、ボーダーリンクが「ALT派遣事業と連携したCEFR準拠英語4技能アセスメントの実施」と題した研究発表を行い、千葉市・足立区の中学校での実践事例を紹介します。CEFR（*1）は、教育機関だけでなく、企業においても英語力を「見える化」する国際基準として注目されています。レアジョブグループは、教育機関・法人の双方に向け、CEFR準拠の評価の普及を推進しています。
*1 CEFR（Common European Framework of Reference for Languages／ヨーロッパ言語共通参照枠)の略。言語運用能力別のレベルを示す。
■CEFR-J 2025 International Symposiumについて
CEFR-J 2025 Symposiumは、日本におけるCEFRの活用促進を目的としたシンポジウムで、国内外の研究者や教育関係者、企業が集まり、最新の知見や実践事例を共有する場です。今回、レアジョブグループはゴールドスポンサー協賛企業として参加します。
■ボーダーリンク 研究発表について
研究発表：「ALT派遣事業と連携したCEFR準拠英語4技能アセスメントの実施」
ボーダーリンクは、千葉市・足立区の中学生を対象に、ALT（外国語指導助手）の派遣事業と連携したCEFR準拠の英語4技能アセスメントの開発・実施を支援しました。本発表では、教育現場での具体的な導入事例を紹介します。
■開催概要
日程：2025年3月25日（火）・26日（水）
会場：京都大学 国際科学イノベーション棟５階・シンポジウムホール
公式サイト：https://www.cefr-j.org/events.html
株式会社ボーダーリンク発表日時：2025年3月25日（火）15:30 - 16:00（Room C 共北 27）
【株式会社プロゴスについて】
所在地：東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F
代表者：代表取締役社長 坪内 俊一
URL：https://www.progos.co.jp/
事業内容：グローバルリーダーの評価・育成
【株式会社レアジョブについて】
所在地：東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F
代表者：代表取締役社長 中村 岳
U R L ：https://www.rarejob.co.jp/
事業内容：英語関連事業／資格取得支援事業／子ども・子育て支援事業
上場取引所：東京証券取引所スタンダード市場
株式会社ボーダーリンク 会社概要
所在地：埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F
代表者：代表取締役社長 安井 康真
U R L ：https://www.borderlink.co.jp/
事業内容： 外国語講師派遣事業／語学スクール運営事業
【提供サービス】
―英語指導者派遣サービス
・ALT人材派遣サービス
https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html
―オンライン英会話サービス
・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」
https://www.ripple-kidspark.com/
児童生徒向けオンライン英会話サービス「ボーダーリンク英会話」
https://www.edule.jp/
―英語教室関連サービス
・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」
https://www.global-f.jp/
-英語記事メディア
・ALTがつくる英語記事学習メディア「ALTogether」
https://www.borderlink-altogether.com/
【株式会社レアジョブについて】
所在地：東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F
代表者：代表取締役社長 中村 岳
U R L ：https://www.rarejob.co.jp/
事業内容：英語関連事業／資格取得支援事業／子ども・子育て支援事業
上場取引所：東京証券取引所スタンダード市場
【レアジョブグループの事業展開について】
EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。
■イメージムービー：レアジョブが描く少しだけ未来の風景
https://youtu.be/6HWoKierAYs