「CEFR-J 2025 International Symposium」にてCEFR４技能の開発・実施の事例発表

株式会社レアジョブ

EdTechカンパニーの株式会社レアジョブと、法人向け事業子会社の株式会社プロゴス、外国語教育支援事業を展開するグループ会社の株式会社ボーダーリンク(以下、ボーダーリンク)は、2025年3月25日(火)・26日(水)に京都大学(国際科学イノベーション棟5階・シンポジウムホール)で開催される「CEFR-J 2025 International Symposium」にて、CEFR4技能の開発・実施の事例を発表いたします。また、レアジョブグループ3社として、本シンポジウムに協賛いたします。

■概要

本シンポジウムでは、ボーダーリンクが「ALT派遣事業と連携したCEFR準拠英語4技能アセスメントの実施」と題した研究発表を行い、千葉市・足立区の中学校での実践事例を紹介します。CEFR(*1)は、教育機関だけでなく、企業においても英語力を「見える化」する国際基準として注目されています。レアジョブグループは、教育機関・法人の双方に向け、CEFR準拠の評価の普及を推進しています。

*1 CEFR(Common European Framework of Reference for Languages/ヨーロッパ言語共通参照枠)の略。言語運用能力別のレベルを示す。

■CEFR-J 2025 International Symposiumについて

CEFR-J 2025 Symposiumは、日本におけるCEFRの活用促進を目的としたシンポジウムで、国内外の研究者や教育関係者、企業が集まり、最新の知見や実践事例を共有する場です。今回、レアジョブグループはゴールドスポンサー協賛企業として参加します。

■ボーダーリンク 研究発表について

研究発表:「ALT派遣事業と連携したCEFR準拠英語4技能アセスメントの実施」

ボーダーリンクは、千葉市・足立区の中学生を対象に、ALT(外国語指導助手)の派遣事業と連携したCEFR準拠の英語4技能アセスメントの開発・実施を支援しました。本発表では、教育現場での具体的な導入事例を紹介します。

■開催概要

日程:2025年3月25日(火)・26日(水)

会場:京都大学 国際科学イノベーション棟5階・シンポジウムホール

公式サイト:https://www.cefr-j.org/events.html

株式会社ボーダーリンク発表日時:2025年3月25日(火)15:30 - 16:00(Room C 共北 27)

【株式会社プロゴスについて】

所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 坪内 俊一

URL:https://www.progos.co.jp/

事業内容:グローバルリーダーの評価・育成

【株式会社レアジョブについて】

所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 中村 岳

U R L :https://www.rarejob.co.jp/

事業内容:英語関連事業/資格取得支援事業/子ども・子育て支援事業

上場取引所:東京証券取引所スタンダード市場

株式会社ボーダーリンク 会社概要

所在地:埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F

代表者:代表取締役社長 安井 康真

U R L :https://www.borderlink.co.jp/

事業内容: 外国語講師派遣事業/語学スクール運営事業



【提供サービス】

―英語指導者派遣サービス

・ALT人材派遣サービス

https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html

―オンライン英会話サービス

・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」

https://www.ripple-kidspark.com/

児童生徒向けオンライン英会話サービス「ボーダーリンク英会話」

https://www.edule.jp/

―英語教室関連サービス

・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」

https://www.global-f.jp/

-英語記事メディア

・ALTがつくる英語記事学習メディア「ALTogether」

https://www.borderlink-altogether.com/



【レアジョブグループの事業展開について】

EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。



■イメージムービー:レアジョブが描く少しだけ未来の風景

https://youtu.be/6HWoKierAYs