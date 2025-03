LIXILの国内外13製品が「iF DESIGN AWARD 2025」を受賞

株式会社LIXIL

株式会社 LIXIL(以下 LIXIL)は、国際的に権威のあるデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2025」(アイエフデザインアワード)において、国内および海外ブランドから計13製品が受賞したことをお知らせします。NODEA パノラマウィンドウ「SEAMLESS」は「Red Dot Design Award 2024」での「Best of the Best 2024」や、「2024年度グッドデザイン賞」での「グッドデザイン・ベスト100」に続いてのデザイン賞の受賞となり、国内外から高い評価を受けています。また、リムーバブルな布製の浴槽を備えた「bathtope」は新コンセプトの浴室空間で、昨年10月に発表されて以降、メディアやSNSでも注目を集めている製品です。

NODEA パノラマウィンドウ「SEAMLESS」「bathtope」

<主な受賞製品>

【日本】

・「SEAMLESS(シームレス)」(NODEA)

・「bathtope(バストープ)」(LIXIL)

【アジア】

・「WizFLO Hand Shower Range」 (American Standard)

・「Acacia SupaSleek Fittings Collection」 (American Standard)

【アメリカ】

・「Aspirations Fittings Collection」 (American Standard)

・「Aspirations Bathing Environment」(American Standard)

【欧州・中東・北アフリカ地域(EMENA)】

・「Icon 3D」 (GROHE)

・「Soft Hues」 (GROHE)

・「Rainshower Aqua Concealed」 (GROHE SPA)

・「Rainshower Aqua Pure」 (GROHE SPA)

・「SoftTouch Flushplates」 (GROHE SPA)

・「GROHE SPA 'Aquatecture'」 (GROHE SPA)

LIXILは、全世界6拠点にデザインスタジオを設け、世界の市場における多様な消費者ニーズを的確に汲み取り、より生活者視点に立ったデザイン手法を製品開発に取り入れています。今後も、最新のテクノロジーと生活者視点に立ったデザインを組み合わせ、日々の暮らしの課題を解決するとともに、環境に配慮した製品の提供に注力していきます。

<参考資料>

■受賞製品一覧

受賞対象詳細は以下からご覧いただけます。

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&find=LIXIL&sort=random&yearId=0(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&find=LIXIL&sort=random&yearId=0)

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&find=Grohe+AG&sort=random&yearId=0(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&find=Grohe+AG&sort=random&yearId=0)

※一部重複あり

NODEA パノラマウィンドウ「SEAMLESS」

電動パラレル&スライド開閉により、窓を閉めた際にまるで一枚のガラスのような面一のガラス面を創り出しています。さらに、独自の新技術「FORCE CARBON」を用い、窓史上かつてないスリムで、且つガラス面と段差が生じないエッジフレームを実現しています。

極限まで無駄を削ぎ落とし洗練を極めた「SEAMLESS」は、端正な存在感と相まって程よい緊張感と自然と一体となる空間をご提供します。

「bathtope」

bathtopeは、布製の浴槽(fabric bath)にお湯をためて入浴し、使用後はコンパクトにたたんで収納できるリムーバブルな浴槽を備えた浴室空間です。「お風呂はもっと、自由でいい。」をコンセプトに、暮らしを進化させる新時代の浴室空間として誕生しました。FRP浴槽が固定された従来の浴室では手狭に感じるような空間でも、時間、季節、気分に合わせて浴槽を着脱できるため、広い浴槽と広いシャワールームを切り替えることができます。日本の伝統的な着物や折り紙からインスピレーションを受けてデザインされたfabric bathならではの軽やかな素材感、洗練されたデザイン、包まれるような入り心地で、新感覚のリラックス空間をご提供します。

※国内で現在展開している製品のみ掲載をしております。

「iF DESIGN AWARD」の詳細はこちら(https://ifdesign.com/en/)

About LIXIL

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

株式会社LIXIL(証券コード: 5938)は、2024年3月期に1兆4,832億円の連結売上高を計上しています。

LIXILグローバルサイト:https://www.lixil.com/jp/