“リネン”で見つける心地よさ。2025 SS 「COMFORTABLE LINEN」for URBAN RESEARCH DOORS
アーバンリサーチ ドアーズにとってずっと大切な存在であり、長年愛され続けている“リネン”。今シーズンも素材を存分に感じられる100％リネン素材を用いたアイテムが登場します。
リネンならではの涼しくてさらっとした着心地、使い込むほどに移りゆくやわらかなシルエット。経年変化も楽しみながら自分好みの心地よさが見つかります。
メンズ、ウィメンズ、キッズで展開する「Comfortable Linen」をぜひ。
> COMFORTABLE LINEN - URBAN RESEARCH DOORS -(https://media.urban-research.jp/feature/doors_2025ss/linen/)
各商品ページにて予約受付中
【発売予定】
2025年4月8日(火)
※一部変更になる可能性もございます。
【販売店舗】
URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/doors/?_ga=2.95857820.1686876930.1742101032-1212689037.1738886534&_gac=1.258883192.1740553966.Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYq7YrnUHVItSbF1XdYkZI597Qd7b-BxZA_45OPOfexYNho75MjDP7MaAsbiEALw_wcB)