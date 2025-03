「メジャーリーグベースボール(MLB)2025」アメリカ開催の大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希(ロサンゼルス・ドジャース)先発出場試合を全試合放送！そのほか、日本人注目選手の出場試合を中心に連日放送！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷一郎、以下「J SPORTS」 ※1)は、日本時間2025年3月28日(金)にアメリカでの開幕を迎える「メジャーリーグベースボール (MLB)2025」を2025シーズンも年間200試合以上を連日放送します。ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手・山本由伸投手・佐々木朗希投手の先発出場試合を全試合放送(※2) 、その他日本人注目選手の先発出場試合も放送予定です。 (※3)

2020年以来、4年ぶり8度目のワールドシリーズチャンピオンに輝いたロサンゼルス・ドジャース。今シーズンは、サイ・ヤング賞2度受賞の左腕ブレーク・スネル投手、新守護神の左腕タナ―・スコット投手、千葉ロッテマリーンズから佐々木朗希投手が加入し、リーグ優勝そしてワールドシリーズ連覇を目指します。注目は、昨シーズンはMLB史上初となる「50-50」(54本塁打・59盗塁)を達成、「2年連続ホームラン王」「初の打点王」「3度目のMVP賞」タイトル獲得と著しい活躍を見せた大谷翔平選手。今シーズンは投手としての復帰も見込まれ、二刀流として更なる活躍に期待がかかります。

また、その他の日本人選手たちの活躍も見逃せません。MLB2年目のシーズンを迎える山本由伸投手(ドジャース)をはじめ、シカゴ・カブス所属の鈴木誠也選手と今永昇太投手、MLB1年目のワシントン・ナショナルズ所属の小笠原慎之介投手らがどんな活躍を見せてくれるのか、開幕から秋のワールドシリーズまで注目が集まります。

そして、アメリカ開幕日の3月28日(金)からは、 MLBの魅力を発信するMLB情報番組「MLBイッキ見!」を毎週金曜日の午後10 時より初回BS無料放送 (※4) でお届けいたします。MLBアナリスト・ AKI 猪瀬氏と MC ・津田麻莉奈さんが 1週間に起こった出来事、スーパープレーなど、MLBの最新情報をどこよりも分かりやすくお伝えします。

世界を代表するスーパースターたちが集結する「MLB」は、ぜひ J SPORTSでお楽しみください。

MLB trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送(スカパー! )などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。

※2 アメリカ開催に限ります。

※3 J SPORTSオンデマンドでの配信はございません。

※4 無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方のみが対象となります。

「MLB中継」2025年4月_注目カード放送概要

※MLB機構の開催実施判断などにより、試合開催予定が変更となる場合があります。 ※日本人選手の先発出場試合や雨天中止等により予告なく放送カードを変更する場合があります。※詳しくはJ SPORTS総合サイト内「MLB特集」をご確認ください。https://www.jsports.co.jp/baseball/mlb/

「MLBイッキ見!」放送概要

※放送内容は変更となる可能性があります。詳しくはJ SPORTS総合サイト内「MLB特集」をご確認ください。https://www.jsports.co.jp/baseball/mlb/

