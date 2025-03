POiSON GiRL FRiENDの90年代のアルバム2タイトルがヴァイナル・リイシュー決定

日本コロムビア株式会社

昨年10公演におよぶ北米ツアーと中国での2公演を成功させ、今年も欧州と北米でのツアーを予告しているPOiSON GiRL FRiEND(ポイズン・ガール・フレンド)。 アンビエント・テクノ/トリップホップとフレンチ・ポップスを融合させた独自の音楽性とコケティッシュなウィスパリング・ヴォイスで、いまや世界から注目されている彼女が90年代前半に日本コロムビアからリリースしたアルバム2タイトルを、初のヴァイナル化。

93年リリースの『SHYNESS』は、イギリスのアーティストMomus(モーマス)がプロデュースした1stフル・アルバムで、サイモン・ターナーやルイ・フィリップも参加。

94年リリースの『LOVE ME』は、セルフ・プロデュースで自らのアーティスト・カラーを色濃く投影したアルバムで、ミシェル・ポルナレフ「Love Me, Please Love Me」のカヴァーなどを収録。「Ouragan」と「Communication Breakdown」は今回のヴァイナル化の為にエディットしたヴァージョンで収録する。今回のヴァイナル・リイシューにあたり、nOrikO(POiSON GiRL FRiEND)からは、以下のコメントが寄せられている。

「昨年アメリカと中国をツアーし、お会いしたファンのみなさまの多くが二十歳前後のZ世代でした。

私の青い春時代に紡いだ音が、30年経って今の子たちに届いているというのは、不思議な感覚とともに、時代が変わっても若者のピュアな感性は、そんなに変化がないのだと思っています。

今年も世界中からショウのオファーが来ています。応援よろしくお願いします♪」

ワールドワイドな活動を加速するPOiSON GiRL FRiENDから目が離せない。

【商品情報】

2025/8/2 Release

POiSON GiRL FRiEND ポイズン・ガール・フレンド

SHYNESS

(LP)COJA-9542

\4,620(税抜価格\4,200)

イギリスのアーティストMomus(モーマス)がプロデュースしたPOiSON GiRL FRiENDの1stフル・アルバム。サイモン・ターナーやルイ・フィリップも参加。

Arranged & Produced by MOMUS

オリジナルリリース1993/7/21(COCY-75490)

Side A

1. MADAME DE SADE

2. MISTER POLYGLOT

3. PURE SELFISHNESS

4. MULTIPLE CHOICE

5. DADDY MY DEAR

Side B

1. MONCHE

2. MORE I SEE

3. SHYNESS

4. DOOMED LOVE

5. THE END OF HISTORY

6. NOBODY

LOVE ME

(LP)COJA-9543

\4,620(税抜価格\4,200)

セルフ・プロデュースで自らのアーティスト・カラーを色濃く投影した2ndフル・アルバム。ミシェル・ポルナレフ「LOVE ME, PLEASE LOVE ME」のカヴァーを収録。

「Ouragan」「Communication Breakdown」はエディット・ヴァージョンで収録。

Produced & Mixed by POiSON GiRL FRiEND

オリジナルリリース1994/12/1(COCY-78362)

Side A

1. Passage Brady

2. Love Is...

3. Histoire d'O

4. Love Me, Please Love Me

Side B

1. Slave to The Computer

2. If You Wish

3. Ouragan(edit)

4. Tout est Rouge

5. Communication Breakdown(edit)

6. Secret Track

レーベル:NIPPONOPHONE

発売元:日本コロムビア株式会社

POiSON GiRL FRiEND (nOrikO)

幼少の頃を、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで過ごす。

1990年六本木Paradiso、白金台Giger BarでレギュラーDJを始める。1992年、ビクターよりCDデビュー。1990年代後半はテクノハウスユニット、Kiss_O_maticとしてフロア向け作品をリリース。2000年から2004年まで、フランスのストラスブールへ渡り、フランスを学ぶ。帰国後からライヴやDJ活動を再開。

近年は、英国のNTSラジオ出演、アメリカでのカセットリリース、複数の海外アーティストとのコラボレーション制作、中国でのライヴ等、活躍の場をグローバルに広げており、2024年には北米10か所でのツアーを成功させた。

POiSON GiRL FRiEND 公式: https://linktr.ee/poisongirlfriend_official

日本コロムビア アーティストHP: https://columbia.jp/artist-info/poisongirlfriend/