ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)-インテリジェント データ インフラストラクチャ企業であるNetApp(R)(NASDAQ:NTAP)は、NVIDIA AI Data Platform(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-storage-industry-leaders-unveil-new-class-of-enterprise-infrastructure-for-the-age-of-ai)のリファレンスデザインと提携することを発表いたします。これによりNetAppのONTAPに、NVIDIAを活用したデータ エージェントが実装され、AI推論の高速化が可能になります。





インテリジェンスの時代において、変化するビジネス環境に機敏に対応するために、企業はデータ戦略を見直し、急速に増大するデータ資産を競争力のある資産として活用する必要があります。NetAppのインテリジェント データ インフラストラクチャのフレームワークを採用することで、企業はメタデータのカタログ化、自動化、ハイブリッド クラウド機能を統合した統一的なビジョンの元で運営が可能になります。これにより、データのサイロ化を解消し、AIパイプラインのあらゆる段階で実用的なインサイトを提供することが可能となります。

NetAppとNVIDIAは、それぞれの強み生かし、ビジネスがAI推論ワークロードを加速できるようデータ エージェントを提供します。これにより、企業はデータから推論を行い、データに基づいた行動を通じて自社の競争力を強化しやすくなります。この協業により、NetAppの顧客はNVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)ソフトウェア(Llama、NemotronなどのAI-Q BluePrintsやNVIDIA NIM(https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2311/06/news048.html)マイクロサービスなど)を活用し、AI推論を行うことが可能になります。NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIAネットワーキング、 NVIDIA Dynamo が提供するオープンソースの推論ライブラリによって、ビジネスにタイムリーなインサイトを提供します。



NetApp ONTAP部門のシニアバイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるKrish Vitaldevara は次のように述べています。

「インテリジェント化の時代においては、従来のコンピューティング アーキテクチャやデータ管理技術では十分とは言えません。NetAppとNVIDIAは、企業がAIを最大限に活用できるプラットフォームを共同で開発しています。両社の協業によるAI推論ソリューションは、エンタープライズにおけるセキュリティとコンプライアンスを確保しながら、戦略的なデータ活用促進し、企業の競争力向上を支援します」

NetAppは、NVIDIA AI Data Platformのビジョンを支援するために、AIパイプラインの加速に必要な機能を開発しています。主な機能は以下のとおりです。

- グローバル メタデータ ネームスペース:ハイブリッド マルチクラウド環境全体でデータを安全に検索、管理、分析できるようにし、AIの特徴抽出やデータ分類を可能にします。- AIデータ パイプラインとの直接的な統合:NetApp SnapMirrorを活用した高効率なレプリケーションにより、増分変更の追跡、データ分類、圧縮されたベクター埋め込みの作成を自動化。これにより、データのセマンティック検索を可能にし、検索拡張生成(RAG)推論を強化します。- Disaggregated Storage Architecture:ネットワークとフラッシュストレージの速度を最適化し、インフラコストを抑えながら、高性能なAIワークロードを最小限のスペースと電力で処理できる環境を実現します。

NetAppのNVIDIA AI Data Platformへのサポートは、両社の長年にわたる協業実績に基づいています。最近発表された(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20240924-615458/)高度な生成AIデータビジョンと、NVIDIAのAIソフトウェアおよび高速コンピューティングをNetAppのインテリジェント データ インフラストラクチャと統合したエンドツーエンドのソリューションは、企業向け検索拡張生成(RAG)を活用し、エージェンティックAIアプリケーションの未来を支えるものです。

NVIDIAのエンタープライズ向けジェネレーティブAIソフトウェア プロダクトのVice President、Kari Briski 氏は次のように述べています。

「企業データの大部分は非構造化データであり、そのままではAI推論の情報源として十分に活用できません。NetAppとの協業により、AI推論を行うデータ エージェントが、ビジネス データから瞬時にインサイトを導き出すことを可能にし、データの価値を最大限に引き出すことができます。これは、AIを活用するために不可欠な要素です」

関連情報

- Powering the Next Generation of AI Infrastructure(https://www.netapp.com/blog/next-generation-enterprise-ai-infrastructure/)- AIソリューション(https://www.netapp.com/ja/artificial-intelligence/)- NetApp Storage Now Validated for NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners, and NVIDIA-Certified Systems(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250318-592455/)

NetAppについて

NetAppは、ユニファイド データ ストレージ、統合データ サービス、運用 ワークロード サービスを組み合わせ、変化の激しい時代においてお客様の可能性を広げるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。可観測性とAIを活用し、サイロ化のないインフラを構築することで、業界最高水準のデータ管理を実現します。世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ グレードのストレージ サービスを提供し、シームレスな柔軟性を実現します。さらに、当社のデータサービスは、優れたサイバー耐性、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性を通じてデータの優位性を生み出します。運用 ワークロード サービスでは、可観測性とAIを活用し、インフラとワークロードのパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。データの種類、ワークロード、環境を問わず、NetAppはお客様のデータ インフラを変革し、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。NetApp合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp.Japan/?brand_redir=14209292613#)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。

NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM(https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/?ref_source=redir-tm)に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。