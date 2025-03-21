【3/20より】「創業・起業・新規事業で使える補助金・助成金セミナー(税抜500円/有料会員は無料)」の配信を開始しました【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の活用ノウハウをご紹介するためのウェブセミナーを随時配信しております。
3/20(木)より、「創業・起業・新規事業で使える補助金・助成金セミナー(税抜500円/有料会員は無料))」の配信を開始します。
創業・起業・新規事業で使える補助金・助成金が公官庁や各自治体でたくさん公募されています！
・創業者に最大400万円の助成金
・新製品・新サービスの開発に最大2500万円の補助金
・工場立地に最大50億円の補助金
などの補助金が多数あり、商材拡販にも活用できます。
本セミナーでは創業・起業・新規事業で使える助成金・補助金について詳しく解説します!
ご興味がある方は是非お申し込みください!
※助成金なう有料会員限定となります。なお、有料会員でない方でも、セミナーの単品購入が可能です。
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☆助成金なう有料会員の方
(1)以下のURLよりセミナー一覧に入り、本セミナーのページに入ってください。
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_entrytable_entrylist=true
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有料会員にならなくても当該セミナーを単品で購入することもできます(税抜500円)！
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https://www.navit-j.com/ec/html/products/detail.php?product_id=325
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