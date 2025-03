TILTA、SONY A9 III / A1 II対応カメラケージ登場！モジュール設計＆強化固定でプロ撮影をサポート

TILTA株式会社

映画制作や映像撮影のためのプロフェッショナルなアクセサリーを提供するTILTAは、最新のSONY A9 III / A1 II対応カメラケージを発表しました。本製品は、堅牢な構造と高い拡張性を兼ね備え、映像クリエイターやプロフェッショナルユーザーに最適な撮影をサポートします。

発売情報・詳細はこちら

製品名:ソニー a1 II/a9 III用カメラケージ

品番:TA-T66-FCC-B

価格:\18,040 税込

リンク:https://tilta.shop/items/67d414a9683095c77c8c8989

同梱品:

1:Full Camera Cage for Sony a1 II/a9 III - Black

2:HDMI Cable Clamp for Sony a1 II - Black(21101.00071.00.00)*1

3:HDMI Cable Clamp for Sony a9 III - Black(21101.00072.00.00)*1

4:2.5mm Allen Key(32123.00052.00.00)*1

製品名:ソニー a1 II/a9 III用カメラケージ ベーシックキット Camera Cage for Sony a1 II/a9 III Base Kit

品番:TA-T66-A-B

価格:\24,090 税込

リンク:https://tilta.shop/items/67d4165f683095f2578c89a9

同梱品:

1:Full Camera Cage for Sony a1 II/a9 III - Black(TA-T66-FCC-B)*1

2:Tilta Xeno Top Handle (1/4"-20 with Locating Pins) - Black(TA-XTH1-B)*1

製品名:ソニー a1 II/a9 III用カメラケージ プロキット

品番:TA-T66-B-B

価格:\60,720 税込

リンク:https://tilta.shop/items/67d416d7683095fe468c8955

同梱品:

1:Full Camera Cage for Sony a1 II/a9 III - Black(TA-T66-FCC-B)*1

2:Tilta Xeno Top Handle (1/4"-20 with Locating Pins) - Black(TA-XTH1-B)*1

3:Tilta Arca Height Adjustable 15mm LWS Baseplate - Black(TA-HABP-B)*1

4:15*200mm Aluminum Rod - Black (R15-200-B)*2 PCS

5:Tilta Advanced Left Side Wooden Handle - Black(TA-ALWH-B)*1

6:Tilta Advanced Side Handle Attachment Type XI - Black(TA-AHA11-LR-B)*1

TILTA SONY A9 III / A1 IIカメラケージの特長

🔹 モジュール式デザイン:全ケージ・ハーフケージ自由切替

フルケージとハーフケージをワンタッチで切替可能なモジュール設計を採用。全ケージ状態では最大限の保護と拡張性を確保し、必要に応じてネジを外すだけで軽量なハーフケージとしても使用できます。

🔹 2機種対応設計 & HDMI専用ケーブルクランプ

本カメラケージは、SONY A9 III / A1 IIの両モデルに完全対応。各モデルのHDMIポート位置に合わせた専用ケーブルクランプを搭載し、安定した接続を実現します。

🔹 専用設計のアカス規格ベースプレート(ケーブルマネジメント機能付き)

分離可能なアルカスイス規格のベースプレートには、ケーブル整理機能を搭載。3~6.5mmの各種ケーブルをスッキリと固定し、シリコン素材で滑り止め効果を強化しました。三脚使用時でもスムーズな操作が可能です。

🔹 三点ロック構造で高い安定性

カメラを三点で固定するロック構造を採用し、激しい撮影環境でも緩みにくい設計。安全性を確保しつつ、素早いセットアップが可能です。

🔹 拡張性抜群のアクセサリーマウント

上部には1/4インチネジ穴を多数配置し、トップハンドルやモニター、マイク、LEDライトなど、さまざまなアクセサリーの取り付けに対応。映像制作の幅を広げます。

プロフェッショナルな撮影をサポートするTILTAの最新カメラケージ

TILTAの新型カメラケージは、SONY A9 III / A1 IIユーザーのために最適化された高性能アクセサリーです。撮影の自由度を高めるだけでなく、カメラ本体をしっかり保護しながら、プロフェッショナルな映像制作をサポートします。

こちらの商品は【予約商品】です。

発送までにお時間をいただいております。

納期: 約4~6週間

※発送開始、お届け予定は目安であり、前後する場合もございます。

企業情報 | TILTAについて

TILTA株式会社は、映像機材や周辺機器の開発・製造・販売を手掛ける企業です。2010年の設立以来、映像技術を身近に使えるよう革新的な製品を開発し、その提供に力を注いできました。

弊社は、中国のシリコンバレーである深センを拠点に、世界規模の展開を果たし、米国本社ではハリウッドや独立系映画制作者向けの映画制作リソースを提供しています。Tiltaは、2016年に電子制御アクセサリーでハリウッド市場に進出し、2017年にはロサンゼルスにショールームを開設しました。そして、2020年には1新型コロナウイルス感染症の中で、より少ないスタッフでハイエンドのビジュアルを作成するための製品をリリースし、ユーザーのニーズに応えてきました。Tiltaの製品は、ユーザーの想像力を刺激し、無限の創造性と可能性を提供します。

■TILTA株式会社(概要)

本社:Shenzhen Tilta Technology Co. Ltd.

代表者:代表取締役CEO 曾文凭

設立:2010年

事業内容:デジタル製品の開発・製造・販売

オンラインショップ:https://tilta.shop/

