オリラジ藤森慎吾とAマッソが渋谷でサウナ旅！『&sauna presents 本日ととのえサウナ旅～渋谷篇～』UHBで3/30(日)ひる放送へ！

北海道文化放送株式会社

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北海道文化放送株式会社（北海道札幌市：https://www.uhb.jp/）は、

&sauna presents 本日ととのえサウナ旅～渋谷篇～ を、3月30日(日)ひる1時から、

地上波にて放送します。https://www.uhb.jp/program/and_sauna/sp202503/

この番組は、毎週水曜21:54～放送中の「&sauna」のスピンオフ番組第10弾となります。

3月30日(日)13時SP放送 「本日ととのえサウナ旅～渋谷篇～」

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サウナを愛するオリエンタルラジオ・藤森慎吾がAマッソの２人をサ友ゲストに迎え、最先端が集うポップな街、東京・渋谷へぶらりサウナ旅！&saunaリポーター・花山瑞貴とともに、渋谷SAUNASを中心に散策します。

大人の渋谷散策

渋谷へ到着した一行は、最先端のコスメ体験ができると今話題の『KATE』へ。

AI技術とリアルとデジタルが融合したアイカラー自動販売機に大興奮！

渋谷で、ととのう。

散策後はもちろんサウナへ。9つのサウナ室と4つの水風呂を備える『渋谷SAUNAS』。敏腕熱波師、全国からサウナーが訪れる全国屈指の名店で、ととのいを追求した空間を堪能しました。

藤森の隣の座をねらう争い勃発！？

オリラジ藤森の大ファンと公言しているAマッソむらきゃみは、&saunaリポーター花山瑞貴へ挑戦状！？藤森の隣の座を狙い、サウナで仁義なき（？）戦いを繰り広げます。

ニッポン放送Podcast番組「藤森慎吾の有楽町サウナクラブ supported by &sauna」が限定復活！4夜連続放送へ収録を終えたばかりの藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、Aマッソ、花山瑞貴 UHB(C)

また、昨年3月に惜しまれつつも終了となった藤森慎吾と花山瑞貴がパーソナリティーを務める「藤森慎吾の有楽町サウナクラブ supported by &sauna」。https://www.1242.com/sauna/

今回、地上波放送とコラボにより限定復活し、3月26日(水)～29日(土)の４夜連続、配信が決定。各日配信時刻は19時37分。（いくぜサウナ）

Aマッソの２人とのトークの他、公開収録に駆けつけたファンもまさかの飛び入りなど、サウナ愛溢れる内容をお届けします。

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また、先日、渋谷SAUNASにて開催された「&sauna5周年感謝祭～復活！有楽町サウナクラブ～supported by 伊藤園Relaxジャスミンティー」では、同番組の"公開収録"を開催。&saunaコミュニティメンバーをはじめとした、駆けつけたサウナファン約60名が楽しみました。

イベントでは、&saunaリポーターの花山瑞貴が出演中の伊藤園Relaxジャスミンティーが来場者全員にプレゼントされたほか、豪華熱波師たちによるアウフグースイベントも同時開催。さらには、&sauna関西支部リポーターの"みるるん"こと白間美瑠の熱波師デビューも！

https://youtu.be/OWLvCR8X2RU?si=lh9l-OybcRyszt5d

【番組概要】

番組タイトル &sauna presents 本日ととのえサウナ旅～渋谷篇～

放 送 局 UHB北海道文化放送（北海道ローカル）

放 送 時 間 2025年3月30日(日)ひる1時から

U R L https://www.uhb.jp/program/and_sauna/sp202503/

制 作 著 作 UHB北海道文化放送

制作協力 株式会社伊藤園

【出演者】

藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

むらきゃみ、加納（Aマッソ）

花山瑞貴（&saunaリポーター）

『&sauna』は北海道文化放送が運営する、全国各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すサウナメディア。『&sauna』の「&」には、サウナの魅力を発信して、その可能性を広げていくという意味が込められています。地上波は毎週水曜21:54～ 北海道文化放送（北海道ローカル）、毎週木曜20:54～ 福島テレビ（福島ローカル）YouTubeは毎週ほぼ水・金にコンテンツを配信。YouTubeチャンネル登録者数は約17.1万人（2025年3月現在）。

◯ YouTube：https://www.youtube.com/@sauna3371

◯ 地上波HP：https://www.uhb.jp/program/and_sauna/

◯ Twitter：https://twitter.com/and_sauna

◯ Instagram：https://www.instagram.com/and_sauna/

◯ TikTok：https://www.tiktok.com/@and_sauna

番組の月額制オンラインコミュニティ「&saunaコミュニティ」をローンチ。

&saunaコミュニティでは、サウナ施設の割引クーポン、ファン同士で交流ができる掲示板やオフ会、限定アイテムや動画の提供、共同プロジェクトの発足など、ファンと共に作り上げる様々なコンテンツをご提供いたします。

https://andsauna-community-salon.fants.jp/

サウナら～！