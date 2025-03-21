もうすぐ劇場版が公開！話題の『マインクラフト』より、キラキラダイヤモンドの剣となりきりダイヤモンドの斧の2商品が2025年8月より発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、2025年劇場版公開で話題の『マインクラフト』より、キラキラダイヤモンドの剣となりきりダイヤモンドの斧の販売を、2025年8月より順次開始することを発表します。

今回、発売する新商品は全2商品です。

‧マインクラフト キラキラダイヤモンドの剣

‧マインクラフト なりきりダイヤモンドの斧

商品紹介

■マインクラフト キラキラダイヤモンドの剣

マインクラフトのなりきり玩具シリーズにキラキラな光沢感が特徴のダイヤモンドの剣が新登場！これを手にすれば気分は冒険の主人公！ゲームのキャラクターになりきってマインクラフトの世界をリアルに体感しよう！

発売日：2025年7月下旬 発売予定

価格 ：\3,850（税込）

商品サイズ：約H514×W254×D23 （mm）

メーカー： Disguise, Inc.

商品URL：https://bit.ly/4bPG38t

■マインクラフト なりきりダイヤモンドの斧※画像はイメージの為、変更がある場合がございます。

なりきり玩具シリーズに「ダイヤモンドの斧」が新登場！ゲーム内で活躍する強力なツールが、リアルなデザインで再現され、まるでゲームから飛び出してきたかのようなクオリティに！「キラキラダイヤモンドの剣」と合わせてマイクラごっこがおうちで楽しめます。

発売日：2025年8月発売予定

価格 ：\2,728（税込）

商品サイズ：約H430×W220×D22（mm）

メーカー：Disguise, Inc.

商品URL：https://bit.ly/3Fst2py

マイクラファン・ショップとは

マイクラファン‧ショップは、マインクラフトの海外‧国内公式ライセンス商品を取り扱うオンラインショップです。

今年で9周年を迎え、今後も魅力的なグッズをお届けいたします。さらに、建築コンテストやキャンペーンなどの参加型のイベントも随時開催し、皆様とのつながりを大切にしています。

＜ショップURL＞ https://shop.micrafan.com/

＜公式ショップLINE＞https://page.line.me/wah3771d

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/micrafanshop/

＜公式X＞ https://x.com/micrafanshop

インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

会社概要

商号：インフォレンズ株式会社

代表者：代表取締役CEO 安川 洋

本社：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立：2018年10月

事業内容：エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL：http://www.infolens.com

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