ディズニープラス「スター」で実写ドラマ化、累計４００万部突破の原作漫画『ガンニバル』が《完全版》になって登場！『ガンニバル 完全版』全７巻（二宮正明 著）3月18日から発売！

株式会社日本文芸社ガンニバル 完全版 1巻

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『ガンニバル 完全版』1巻・２巻（二宮正明 著）を2025年3月18日(火)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたしました。

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ディズニープラス「スター」で独占配信中のドラマ『ガンニバル』の原作コミックです。

ドラマシーズン2が3月19日独占配信スタート！

(C) 2025 Disney

シーズン２配信を記念して完全版を発売いたします。

- 完全版の為に描き下ろしたカバーイラスト- 通常版から全編大幅加筆- 連載誌「週刊漫画ゴラク」掲載時のカラーページを完全再現- 最終巻の第７巻には、単行本未収録の特別読切「B話」も収録！！

『ガンニバル 完全版』全7巻の発売予定

1巻・2巻 2025年3月18日発売

3巻・4巻 2025年3月28日発売

5巻・6巻 2025年4月9日発売

最終7巻 2025年4月17日発売

ガンニバル 完全版 2巻ガンニバル 完全版 ３巻ガンニバル 完全版 ４巻ガンニバル 完全版 ５巻ガンニバル 完全版 ６巻『ガンニバル』あらすじ

山間の村「供花村」に赴任してきた駐在・阿川大悟。

村の人々は大悟一家を暖かく受け入れるが、 一人の老婆が遺体で見つかり、大悟は村の異常性に 徐々に気付き、ある疑念に囚われる・・・。

「この村の人間は人を喰ってる」ーー。

次々と起きる事件、村に充満する排除の空気、 一息も尽かせぬ緊迫感で放つ、 驚愕・戦慄の“村八分”サスペンス！！

ガンニバル 完全版 第１巻

（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132476.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132499.html)）

ガンニバル 完全版 1

著者：二宮正明 著

出版年月日2025/03/18

ISBN9784537149807

判型・ページ数B6

定価1,650円（税込）

通常版『ガンニバル』全13巻

第１巻

（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b436928.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b436948.html)）

著者：二宮正明 著

出版年月日：2019/02/18

ISBN：9784537138818

判型：B6

定価：682円（税込）

【各種リンク】

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漫画ゴラク公式X（旧Twitter）：https://x.com/BETSUGORAKU

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株式会社日本文芸社

日本文芸社について

私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：71名（2024年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/