無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」フィギュアがPVC/ABS製に仕様変更！本日 3月21日(金)よりBfullオンラインショップにて二次予約受付開始！
『無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア』につきまして、想定を大幅に上回るご予約をいただきましたため、製造方法と発売時期を変更させていただきます。また、仕様変更に伴い、二次予約を実施いたします。
変更内容
素材：PMMA,PUresin製 → PVC/ABS製
生産国：日本 → 中国
発売月 ：2025年6月末発売予定 → 2025年11月末発売予定
二次予約受付期間
2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/578
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKFX82
商品説明
無人ちゃん。先生のオリジナルイラスト「白い悪魔ちゃん。」が新登場。
繊細で美しいイラストそのままに、スレンダーな悪魔ちゃんを立体化いたしました！
イラストでは見えなかった白い翼の全貌やカーブを描く尻尾の生え際、お尻など、無人ちゃん。先生ご監修のもと、丁寧に再現しております。
控えめだけど熱烈にあなたへの愛を伝える白い悪魔ちゃん。をぜひお手元にお迎えください。
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C)無人ちゃん。
商品情報
商品名 ：無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/5スケール 全高 約320ｍｍ
小売価格 ：\20,000(税込\22,000)
仕様 ：PVC/ABS塗装済み完成品
二次予約開始 ：2025年3月21日(金)16：00解禁
二次予約締切 ：2025年6月24日(火)23：59締切
発売月 ：2025年11月末発売予定
ご購入はコチラ
Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/578
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKFX82
予約受付期間：2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59
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https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460224
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