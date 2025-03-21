無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」フィギュアがPVC/ABS製に仕様変更！本日 3月21日(金)よりBfullオンラインショップにて二次予約受付開始！

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株式会社Ｂｆｕｌｌ


『無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア』につきまして、想定を大幅に上回るご予約をいただきましたため、製造方法と発売時期を変更させていただきます。また、仕様変更に伴い、二次予約を実施いたします。


変更内容


素材：PMMA,PUresin製 → PVC/ABS製


生産国：日本 → 中国


発売月 ：2025年6月末発売予定 → 2025年11月末発売予定


二次予約受付期間


2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59


公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/578


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKFX82


商品説明


無人ちゃん。先生のオリジナルイラスト「白い悪魔ちゃん。」が新登場。


繊細で美しいイラストそのままに、スレンダーな悪魔ちゃんを立体化いたしました！


イラストでは見えなかった白い翼の全貌やカーブを描く尻尾の生え際、お尻など、無人ちゃん。先生ご監修のもと、丁寧に再現しております。


控えめだけど熱烈にあなたへの愛を伝える白い悪魔ちゃん。をぜひお手元にお迎えください。








※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。


※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。


※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。


(C)無人ちゃん。


商品情報


商品名 ：無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア


スケール ：1/5スケール 全高 約320ｍｍ


小売価格 ：\20,000(税込\22,000)


仕様 ：PVC/ABS塗装済み完成品


二次予約開始 ：2025年3月21日(金)16：00解禁


二次予約締切 ：2025年6月24日(火)23：59締切


発売月 ：2025年11月末発売予定


ご購入はコチラ


Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。



公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/578


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKFX82


予約受付期間：2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59



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https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460224


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■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド


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