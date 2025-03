無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」フィギュアがPVC/ABS製に仕様変更！本日 3月21日(金)よりBfullオンラインショップにて二次予約受付開始！

株式会社Bfull

『無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア』につきまして、想定を大幅に上回るご予約をいただきましたため、製造方法と発売時期を変更させていただきます。また、仕様変更に伴い、二次予約を実施いたします。

変更内容

素材:PMMA,PUresin製 → PVC/ABS製

生産国:日本 → 中国

発売月 :2025年6月末発売予定 → 2025年11月末発売予定

二次予約受付期間

2025年3月21日(金)16:00~2025年6月24日(火)23:59

公式オンラインショップ:https://fots.jp/index.php/products/detail/578

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMKFX82

商品説明

無人ちゃん。先生のオリジナルイラスト「白い悪魔ちゃん。」が新登場。

繊細で美しいイラストそのままに、スレンダーな悪魔ちゃんを立体化いたしました!

イラストでは見えなかった白い翼の全貌やカーブを描く尻尾の生え際、お尻など、無人ちゃん。先生ご監修のもと、丁寧に再現しております。

控えめだけど熱烈にあなたへの愛を伝える白い悪魔ちゃん。をぜひお手元にお迎えください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)無人ちゃん。

商品情報

商品名 :無人ちゃん。「白い悪魔ちゃん。」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール :1/5スケール 全高 約320mm

小売価格 :\20,000(税込\22,000)

仕様 :PVC/ABS塗装済み完成品

二次予約開始 :2025年3月21日(金)16:00解禁

二次予約締切 :2025年6月24日(火)23:59締切

発売月 :2025年11月末発売予定

ご購入はコチラ

Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

予約受付期間:2025年3月21日(金)16:00~2025年6月24日(火)23:59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460224

商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。

お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

