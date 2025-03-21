GAOの描く「ルークチュップちゃん」がチアリーダー姿のフィギュアで初登場！本日 3月21日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、GAO「ルークチュップちゃんのチアリーダー」1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日3月21日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/654

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1ZR5912

予約受付期間：2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59

商品説明

GAOオリジナルキャラクター「ルークチュップちゃん」がチアリーダー衣装で新登場！

元気いっぱいに応援する姿を1/5スケールフィギュアとして立体化いたしました。

ポンポンを高く掲げた躍動感あふれるポージングは、どこから見ても目を引く仕上がり！

あばれる乳の重量感、丸見えになったお腹、むちっとした太ももにもぜひご注目ください。

肩車でルークチュップちゃんを支える男性もしっかり再現しております。

弾ける笑顔で応援してくれるルークチュップちゃんをあなたのお部屋にお迎えしませんか？

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)GAO

商品情報

商品名 ：GAO「ルークチュップちゃんのチアリーダー」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/5スケール 全高 約272ｍｍ（男性含む）

小売価格 ：\22,000(税込\24,200)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年3月21日(金)16：00解禁

予約締切 ：2025年6月24日(火)23：59締切

発売月 ：2025年11月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/654

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1ZR5912

予約受付期間：2025年3月21日(金)16：00～2025年6月24日(火)23：59

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