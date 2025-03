水墨画家・湊由妃 &プラントハンター・西畠清順インスタレーション展覧会

Yuvan@yuvan_gallery

Yuvan(東京都渋谷区)は、3月21日から4月25日まで水墨画家の湊由妃さんと西畠清順さんのインスタレーションの展覧会を開催いたします。

本展では湊由妃さんは、春を感じて自然や生命の根本に存在する「気」やエネルギーのようなものが胎動する景色を描いています。

それを受けて次々と花ひらいていくような西畠清順さんによる枝垂れ桜のインスタレーションが、目の前に桜景色を浮かび上がらせます。

ふたりのそれぞれの表現が呼応するかのような共鳴する空間に、鳥のさえずりや小川のせせらぎ、ピアノの旋律など、溶け込み合わせるサウンドインスタレーションもお愉しみください。

作品に宿った春の息吹より、つぼみから開花まで変化していく枝垂れ桜のインスタレーション

水墨画と枝垂れ桜のインスタレーションの完全共鳴。

春の息吹が宿った湊さんの作品により、つぼみから満開まで花ひらいていく桜の姿を日に日に愉しむことができるインスタレーションです。

さらに立体音響のサウンドシステムによる鳥のさえずりなどの環境音やアンビエントミュージックに包まれ、春の桃源郷にいるかのような桜景色をぜひ五感で感じてみてください。

#for spring / 湊由妃#HaRu / 湊由妃

【展覧会開催概要】

-be in sympathy- For spring, it is the dawn that is most beautiful.

会期:2025年3月21日-4月25日

桜インスタレーション期間:3月21日-3月31日

場所:Yuvan

時間:14:00 - 19:00 ※土日祝休

ご予約制お手数をおかけしますが、

Instagramアカウント@yuvan_gallery よりDMにてご予約をお願いいたします。

Profile

湊由妃 (みなとゆき)

水墨画家。和歌山県生まれ。

古典的な水墨画の技法を用いながら自由な発想で"伝統とモダンの融合"を表現。国内外での個展開催。

artwork

毎日新聞夕刊2年間連載/日本酒「沢の鶴」300年記念限定

ラベル制作/NHK「歴史ヒストリア」番組ポスター/世界遺産姫路城ポスター(英語版) ほかレストランやホテルへの作品提供、壁画制作など多方面で活動。

https://yukiminato.jimdosite.com/

Profile

昨年の湊由妃さん展覧会風景#The sound of air currents ringing (気流の鳴る音) / 湊由妃

西畠清順(にしはたせいじゅん)

日本各地、世界中を旅してさまざまな植物を収集し、国内外の政府機関、企業、王族貴族など、様々な依頼やプロジェクトに応じて植物を届ける現代のプラントハンター。

2012年、“ひとの心に植物を植える“活動・そら植物園を設立し、いまでは年間200トン以上もの植物の国際取引を行い、不動産開発におけるランドスケープ案件や森づくりなどの緑化、企業の広告案件から数々のイベントやアートプロジェクトなど、累計1000件を超える多様な案件を成功に導き、業界に旋風を巻き起こしている。

https://from-sora.com/message/

昨年の西畠清順さんによる桜のインスタレーション風景Yuvan

Yuvanはアートを通して、互いに感性を高め合い、美意識を磨きながら人生を豊かにできるような場所をつくりたいという思いで2023年6月に渋谷に誕生したギャラリーです。国内外のアーティストの展覧会や企画展を行っています。

ギャラリーは正面に幅4m床の間を設け、佐官でしつらえたカウンターからゆっくりと作品に寄り添いながら鑑賞していただけます。床の間の照明は作品や時間帯によっても調整可能。どこまでも光源が続いているような奥行きは没入感のある体験ができます。音響は意匠を邪魔しない最高峰と謳われるBEC社のラインスピーカー等により、立体的で比類のない透明でクリアなサウンドを再生します。

設立: 2023年6月

設計:AHMA 濱谷明博

Instagram@yuvan_gallery

Photo@DAISUKE SHIMA