「大『ダイヤのA actII』原画展」が2025年秋に東京にて開催決定！

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株式会社講談社







「週刊少年マガジン」（講談社）で2006年から2022年まで連載されていた「ダイヤのA」シリーズ（「ダイヤのA」「ダイヤのＡ actII」）が2026年に連載開始から20周年を迎えます。


2024年5月にはテレビアニメの続編制作決定も発表されました。


現役のプロ野球選手にも多くの読者を持ち、男女問わず子どもから大人までも魅了する「ダイヤのA」シリーズ。


シリーズ連載20周年を記念して【大『ダイヤのA actII』原画展】を2025年秋に東京にて開催いたします！




イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。




■イベント公式HP：https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/


■イベント公式X：https://x.com/dia2_exhibition


■イベント公式Xハッシュタグ


#大ダイヤのAact2原画展


■主催：大『ダイヤのＡ actII』原画展製作委員会





【作品情報】


原作：寺嶋裕二


連載：週刊少年マガジン（講談社刊）


講談社コミックプラス(https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000026492)


・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻発売中


・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻発売中


ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)


アニメ公式HP(https://diaace.com/onair_story_act2_52.html)


アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)




【権利表記】


　(C)寺嶋裕二／講談社