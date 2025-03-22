「大『ダイヤのA actII』原画展」が2025年秋に東京にて開催決定！
株式会社講談社
「週刊少年マガジン」（講談社）で2006年から2022年まで連載されていた「ダイヤのA」シリーズ（「ダイヤのA」「ダイヤのＡ actII」）が2026年に連載開始から20周年を迎えます。
2024年5月にはテレビアニメの続編制作決定も発表されました。
現役のプロ野球選手にも多くの読者を持ち、男女問わず子どもから大人までも魅了する「ダイヤのA」シリーズ。
シリーズ連載20周年を記念して【大『ダイヤのA actII』原画展】を2025年秋に東京にて開催いたします！
イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。
■イベント公式HP：https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/
■イベント公式X：https://x.com/dia2_exhibition
■イベント公式Xハッシュタグ
#大ダイヤのAact2原画展
■主催：大『ダイヤのＡ actII』原画展製作委員会
【作品情報】
原作：寺嶋裕二
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
講談社コミックプラス(https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000026492)
・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻発売中
・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻発売中
ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)
アニメ公式HP(https://diaace.com/onair_story_act2_52.html)
アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)
【権利表記】
(C)寺嶋裕二／講談社