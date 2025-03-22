TVアニメ『らんま1/2』の世界を新感覚で楽しむ！ 奥行きのあるアートボード「レイヤードグラフ(R)」が登場！
※上記画像の商品はF6サイズ
株式会社小学館集英社プロダクション（ShoPro）は、キャラクター通販サイト「ShoPro Mall（ https://mall.shopro.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://mall.shopro.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral) ）」にて、アニメ作品の世界観をより深く味わえるアートボード「レイヤードグラフ(R)」シリーズを展開しています。
奥行きのある立体構造と高級感のあるデザインが特長の本シリーズ。
待望の第2弾として、TVアニメ『らんま1/2』のメインビジュアルを使用したレイヤードグラフ(R)が3月22日（土）11:00より受注販売決定！
実物を直接チェックできる！ AnimeJapan 2025に出展決定！
本商品は、2025年3月22日（土）・23日（日）に開催される「AnimeJapan 2025」にて実物を展示！
ぜひShoProブースで、レイヤードグラフ(R)ならではの奥行きと美しいビジュアルを実際に体感してください！
イベント情報
・イベント名：AnimeJapan 2025
・会場：東京ビッグサイト 東展示棟1-8ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）
・ブース番号：A36 ShoPro（小学館集英社プロダクション）
・会期：2025年3月22日（土）・23日（日）9:00～17:00（最終入場 16:30）
・サイトURL：https://www.anime-japan.jp/
レイヤードグラフ(R)とは？
透明度の高いアクリルパネルとキャンバスボードを組み合わせた、奥行きを感じる新感覚アートボード。
キャラクターがまるでシーンの中から浮かび上がるような、立体的なビジュアルが魅力です。
レイヤードグラフ(R)シリーズは今後も他の作品に展開し、ShoPro Mallにてファンの皆様に特別なアート体験をお届けしていきます。
※レイヤードグラフ(R)は登録商標です。
レイヤードグラフ(R)の二重構造
美しいビジュアル×奥行きのあるアートボード
鮮やかな色彩と繊細なディテールで表現されたTVアニメ『らんま1/2』のメインビジュアルを、奥行きのある立体アートボードで再現。背景とのコントラストを活かしたレイヤード構造により、キャラクターの存在感をより一層際立たせる仕様になっています。
TVアニメ『らんま1/2』レイヤードグラフ(R)はF3・F6の2サイズ展開！
商品概要
・商品名：TVアニメ『らんま1/2』レイヤードグラフ(R)
・発売日：2025年3月22日（土）11:00より受注開始
・販売方法：ECサイト「ShoPro Mall」にて受注販売
（2025年3月22日（土）11:00～4月25日（金）23:59までの限定受注生産）
・販売価格：
F3サイズ（273×220mm）：17,600円（税込）
F6サイズ（410×318mm）：27,500円（税込）
・素材：アクリル（前面）、キャンバスボード（背面）
・印刷：片面フルカラー
・梱包：専用箱入り
*商品購入ページはこちら
https://mall.shopro.co.jp/c/item/ranma/RNM25001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://mall.shopro.co.jp/c/item/ranma/RNM25001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
※画像はイメージです。本商品以外は付属しません。
※商品の詳しい仕様や商品取り扱いに関する注意事項は、通販サイト「ShoPro Mall」に記載しておりますので、ご確認ください。
TVアニメ『らんま1/2』とは？
早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは、親が決めた許婚同士。しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという不思議な体質になってしまっていた！？
武道の天才だが負けず嫌いな乱馬と、負けん気が強くまっすぐなあかね。
二人の関係はケンカばかりで前途多難！？
さらには、乱馬を取り巻くライバルたちや、個性豊かな許婚たちも登場し、恋に！ 格闘に！ 大騒動！！
ドタバタ格闘ラブコメディー、完全新作的アニメ化！
第2期制作決定！ 第1期はNetflixほか各動画配信サービスにて配信中！
TVアニメ『らんま1/2』 公式Ｘ（旧Twitter）： https://x.com/ranma_pr
TVアニメ『らんま1/2』 公式HP： https://ranma-pr.com/
●ホームページ・SNS情報
・通販サイト「ShoPro Mall」
https://mall.shopro.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://mall.shopro.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
・「ShoPro Mall」X（旧Twitter）
https://x.com/shopromall
*商品購入ページはこちら
https://mall.shopro.co.jp/c/item/ranma/RNM25001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://mall.shopro.co.jp/c/item/ranma/RNM25001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
※画像掲載の際は必ず「(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会」の表記をお願いします。