【BOUROU LAKE TOYA/洞爺湖温泉】ショートコースのリラクゼーションスパのご案内
野口観光マネジメント株式会社
上質な癒しを、もっと気軽に。
野口観光マネジメント株式会社 BOUROU LAKE TOYA
（北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8/取締役 総支配人佐原 誠）からのご案内です。
現在、公式HPには載せていない、ショートコースのリラクゼーションスパメニューをご用意しております。
上質な癒しを、もっと気軽に。
★24金をふんだんに使用したブランドで、結果にこだわるフェイシャルトリートメント40分コースや筋膜や筋肉の深層までアプローチする独自の手法で、血液循環を促し、身体の強張りを解いていくダイナミックでエネルギッシュなオイルトリートメント40分コースを
ご用意しております。
是非、この機会にご体験ください。
宿泊プランをインクルードしたプランもございます。
■ご予約はこちら
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=0190d885-f722-7616-918a-d6ef8103e548&type=plan&utm_source=cdp)