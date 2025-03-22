U-NEXT 格闘技配信スケジュール【3月22日～4月3日】
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」が3月22日～4月3日の格闘技配信スケジュールをお知らせします。
■3月23日（日）12:10～『SOUMEI Presents DEEP TOKYO IMPACT 2025 1st ROUND』
【ライブ配信】2025年3月23日（日）12:10～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年4月22日（火）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008560
■3月23日（日）15:00～『ONE172：武尊 vs. ロッタン』
【ライブ配信】2025年3月23日（日）15:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月30日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008046
■3月23日（日）17:10～『DAYS Presents DEEP JEWELS 48』
【ライブ配信】2025年3月23日（日）17:10～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年4月22日（火）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008561
■3月28日（金）21:30～『KNOCK OUT カンボジア大会』
【ライブ配信】2025年3月28日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年5月3日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008630
※2025年3月24日 12:00よりURLは有効
■3月28日（金）21:30～『ONE Friday Fights 102』
【ライブ配信】2025年3月28日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年5月4日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008640
※2025年3月28日 12:00よりURLは有効
■3月30日（日）11:00～『RIZIN.50』
【ライブ配信】2025年3月30日（日）11:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年4月4日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008458
U-NEXTとは
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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
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