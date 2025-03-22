かわいい猫に、なつかれちゃいました!?　クーデレ猫又×世話焼きOLの共同生活ラブコメディー『猫又さんと不器用な恋』第1巻が2025年3月22日（土）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、pixivシルフで好評連載中の『猫又さんと不器用な恋』（著者：まえば）待望のコミックス第1巻を2025年3月22日（土）に発売いたします。

■作品あらすじ

雪が降り積もった明け方、橋で凍えるお兄さんに出会った日花里（ひかり）。

「大切な物を失くしてしまった」と落ち込む彼は、二本の尻尾と猫耳を生やしており、自分のことを「猫又」と言い張るのであった。

そんな謎多き猫又さんを放っておけず、彼の物探しを手伝うことに。

冷たい空気の中、次第に心を通わせていく二人だが、ふとした瞬間に見せる彼の「素顔」に、日花里の胸は高鳴るばかりで……?

クーデレ猫又×世話焼きOLの、甘くて刺激的な共同生活ラブコメディ―！

■特別収録

試し読みはこちら :https://comic.pixiv.net/works/9495?srsltid=AfmBOopCDDr8-OUYKBvo32gRKsgdauyGFZ5kCMVVPOV6PPZNKHQ1O73P

巻末描き下ろし1P漫画

■書店特典

【アニメイト】描き下ろし複製ミニ色紙

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055844/

【メロンブックス】描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2798964

【まんが王】

（1）描き下ろしイラストカード

https://www.mangaoh.co.jp/catalog/803892/

（2）有償特典・描き下ろしアクリルスタンド

https://www.mangaoh.co.jp/catalog/806050/

※特典は無くなり次第、配布終了となります。詳細は各書店のHP等をご確認ください。

■書籍情報

『猫又さんと不器用な恋1』

著者：まえば

発売日：2025年3月22日（土）

定価：715円（本体650円＋税）

判型：B6判

ページ数：180ページ

レーベル：シルフコミックス

ISBN：978-4-04-916213-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000759/)

■著者プロフィール

まえば

SNSで創作男女作品を発信し、多くのバズを生み出し続けている。

他作品としては、『恋人が自分にだけ見せてくれる素顔が尊い』（KADOKAWA）も刊行。

本作『猫又さんと不器用な恋』がシルフ初掲載作品となる。

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■関連URL

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