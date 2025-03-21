£²¿Í¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¡ª¡©°Û¾ï¹ÔÆ°¤ÎÏ¢Â³¡Ä·Ý¿Í¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¸«¼è¤ê¿ÞMC¤Ç£²½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¿MC ¸«¼è¤ê¿Þ
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢·Ý¿Í¤ò¤¤¤¤Ê¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡©»ØÎá¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤¸«¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£MC¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¡££²½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÂè£±²ó¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1:45～2:15¡ä
½Ð±é¼Ô¡§¥Õー¥¹ー¥ä¡¡À¾ÀîÃé»Ö¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥Ã¥·ー¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¡¤æ¤¦¤¸¤íー¡Ê¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¡¤È¤ó¤º¡Ê¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡Ë
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ëMC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡£Èâ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÊÄ¤Þ¤ê¡ÄMC¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢"ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë"¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤éVTR¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
£±½µÌÜ¤Ï¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¬Â³¤¯¥Õー¥¹ー¥ä¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë³Ú²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õー¥¹ー¥ä¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¤µ¤é¤Ë¡¢µÈËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤³¤ÈÀ¾ÀîÃé»Ö¤ò³Ú²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¡Ä¡£¸«¼è¤ê¿Þ¤Î2¿Í¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´ñ²ø¤Ê¹ÔÆ°¤òÏ¢È¯¡ª¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
£±½µÌÜ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¥í¥Ã¥·ー¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢¤æ¤¦¤¸¤íー¡Ê¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤È¤ó¤º¡Ê¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡Ë¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤ËÀµ²ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£µÈËÜ¤¬¸Ø¤ë¤ª¥Ð¥«£³¿Í¤ÎÄÁ²òÅúÏ¢È¯¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡ãÂè£²²ó¡§3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1:40～2:10¡ä
½Ð±é¼Ô¡§¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡¡ÂçÅìæÆÀ¸¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡Ë¡¡»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¡Ê¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿¹ÅÄ¤Þ¤ê¤³¡¡Èî¸åÍµÇ·¡Ê¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡Ë¡¡¤Ò¤Ç¤¡Ê¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¡Ë
£²½µÌÜ¤Ï¡¢¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¤ÈÂçÅìæÆÀ¸¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡Ë¡õ»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¡Ê¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë ³Ú²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¡ª¤Þ¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤Þ¤ê»Ò¡ÊµÈËÜ¿·´î·à¡Ë¡¢Èî¸åÍµÇ·¡Ê¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡Ë¡¢¤Ò¤Ç¤¡Ê¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¡Ë¤ò¹âÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç ¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ã¦½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï3¿Í¥ê¥ìー¤Ç²Î¤¤¡¢£¹£µÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª ²Ì¤¿¤·¤ÆµÈËÜ¤Î¡É²Î¤¦¤Þ·Ý¿Í¡È¤ÏÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ãMC¡§¸«¼è¤ê¿Þ¥³¥á¥ó¥È¡ä
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
À¹»³¡Ë¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ê¡¢"¤È¤¢¤ë´ë²è"¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡·Ý¿Í¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
¥ê¥êー¡ËÆóÅÙ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¹»³¡Ë¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ÈÌ¾¾è¤é¤»¤Ê¤¤¡£Ì¾¾è¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤â¤¤¤¿¤è¤Ê¡©
¥ê¥êー¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡ØÀ¤³¦ºÇ½é¤Î¥É¥Ã¥¥ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
À¹»³¡Ë¡¡°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£½é»Ö´ÓÅ°¡£²»³Ú¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁ´¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Í¡£
¥ê¥êー¡ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡ª¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡Ø·Ý¿Í¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù
MC¡¡¸«¼è¤ê¿Þ
ÊüÁ÷¶É¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÊÂçºå¥íー¥«¥ë¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ
¢£Âè£±²ó¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1:45～2:15
¡¡½Ð±é¼Ô¡§¥Õー¥¹ー¥ä¡¡À¾ÀîÃé»Ö¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥Ã¥·ー¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¡¤æ¤¦¤¸¤íー¡Ê¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¡¤È¤ó¤º¡Ê¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡Ë
¢£Âè£²²ó¡§3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë1:40-2:10
¡¡½Ð±é¼Ô¡§¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡¡ÂçÅìæÆÀ¸¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡Ë¡¡»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¡Ê¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¹ÅÄ¤Þ¤ê¤³¡¡Èî¸åÍµÇ·¡Ê¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡Ë¡¡¤Ò¤Ç¤¡Ê¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¡Ë
ÇÛ¿®¡¡ÊüÁ÷¸åTVerÇÛ¿®¤¢¤ê¡¡
ÈÖÁÈHP¡¡https://www.tv-osaka.co.jp/sp/tojikome/