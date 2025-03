【ステつよSB】新作放置RPG「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」ティザーPV公開！

CTW株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲームとして「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」(※以下ステつよSB)にて、ゲームの世界観をお届けするティザーPVをG123公式YouTubeチャンネルに公開いたしました。

またPV公開を記念して、公式XではAmazonギフト券があたるフォロー&リポストキャンペーンも開催中です。

ミニキャラたちのモーション映像を初公開!

事前登録はコチラ!

公開したティザーPVは、本作の世界観・基本システムの紹介に加えて、ゲーム内で登場するミニキャラたちが動く姿が確認できる特別な映像となっています。

ゲームの最新情報をぜひご覧ください!

「ステつよSB」とは?引き続き事前登録も受付中!

公式サイトから登録
公式Xのフォローで登録
公式LINEの友だち追加で登録
公式Discordに参加で登録
PVの一部カットをご紹介!

「ステつよSB」は誰でも楽しめる簡単操作のオートバトルRPG!ゲームを落としている間も、キャラクターたちがバトルをして報酬がザックザク!集めた素材で好きなキャラクターを好きなだけ強化し、自分だけの部隊を作り上げましょう。

事前登録は、公式サイトや各種SNS・SMSで受付中です。

公式サイトから登録
公式Xのフォローで登録
公式LINEの友だち追加で登録
公式Discordに参加で登録

キャンペーンの参加件数に応じて、サービス開始時に豪華アイテムを全員にプレゼントいたします。

1万件:ダイヤ×1,000、キャラ召喚券×10

3万件:宝物召喚券×10

5万件:リア・ラグーン (SR)

ゲーム基本情報

ゲームタイトル:暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク

ジャンル:異世界ファンタジーRPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、韓国語

■『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』とは?

クラスメイトとともに異世界に召喚された織田晶は影の薄さ故に平凡な“暗殺者”の能力を付与された――はずがそのステータスはあろうことか“勇者”を凌駕していた。

異世界召喚の首謀者である国王の言動に疑念を抱いた晶は“暗殺者”の能力を駆使し秘密を探り……彼らの陰謀に迫る――!!

“暗殺者”の少年が最強を掴む異世界ファンタジー。

■G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

