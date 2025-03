【無料セミナー】中学英語レベルでOK！楽しく洋書を読むコツをプロが伝授。3/26(水)19時～QQEnglish×林剛司さんが徹底解説！

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、2025年3月26日(水)19時から横浜商科大学准教授の林剛司さんをお招きして、「中学英語からはじめる 洋書の読み方・楽しみ方」について、無料オンラインセミナーを実施することをお知らせいたします。

セミナーの詳細はこちら:https://www.qqeng.com/blog2/event/e-20250326/

「洋書を読むのはハードルが高い」

「どんな本を読めばいいのかわからない…」

「中学英文法をもう一度学び直したい」などお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

QQEnglishの生徒さんでも、外部の方でもどなたでも参加できる、無料セミナーです。皆様の参加をお待ちしております。

セミナー概要

・内容:「中学英語からはじめる 洋書の読み方・楽しみ方」

・開催日時:2025年3月26日(水)19時00分~20時00分(※日本時間)

・申し込み期日:セミナー開始直前まで可能

・参加対象:英語学習に興味がある、英語の勉強方法を知りたい、英語を使って何かしてみたいと思っている方

・使用ツール:Zoom

・参加費:無料※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでZoomアプリのダウンロードいただけますと幸いです。

※イベント中は画面共有をするので、PCなどの大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※本イベントはZoomにて録画を行いますが、当日カメラをオンにすることを希望される方以外の参加者の音声や画面は表示されることはございませんので、ご安心ください。

<参加方法>以下のサイトよりお申し込みください。(画面左下の「チケットを申し込む」をクリック)https://qqenglish20250226.peatix.com/

スピーカー紹介

横浜商科大学准教授 林 剛司さん

中学高校や高専、大学教員、米国音楽雑誌の翻訳者、神戸学院大学講師を経て、現職。英語の多読に関する解説や論文多数。英米ロック、ポップスの歌詞の正確な解釈と対訳に定評がある。

著書に『中学英語から始める洋書の世界』(青春出版社)、『「受験英語」でシャーロック―“The Adventure of the Speckled Band”を読む』(デザインエッグ社)、『日本人のための楽しい「英語読書」入門─GRからはじめる「語感」を養う英語学習のススメ』(22世紀アート)等がある。

2015年からはじまったAsahi Weekly(朝日新聞社)紙上にて執筆している「放課後ブッククラブ」は、連載10年目に突入している。

中学英語でもっと読みたくなる洋書の世界

中学英語でもっと読みたくなる洋書の世界/青春出版社

https://www.seishun.co.jp/book/24098/

