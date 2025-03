スカパー！TVガイドBS+CS4月号の表紙に、JO1が登場！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー!のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS+CS4月号」を3月24日(月)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年4月号」(東京ニュース通信社刊)

3月24日発売の「スカパー!TVガイドBS+CS2025年4月号」に、JO1が登場する。

今年デビュー5周年を迎えたJO1が、エムオン!のオリジナル特別番組「JO1 THE BEST~BE CLASSIC~」に出演。常に“Go to the TOP!”を掲げて運命を共に進化し続けてきた11人がベストアルバムへの思いと、初のワールドツアーを経て、無限大の未来へと向かう現在の心境を語る。

また、ジャルジャル・福徳秀介の小説デビュー作を実写映画化した「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」。大学生のほろ苦い恋愛を描く本作で主演を務める萩原利久が、作品の魅力を語る。

そのほか、香川照之、山内惠介、NOAのインタビューをはじめ、.ENDRECHERI.のライブリポート、アニメ「真・侍伝 YAIBA」、プロ野球など、スカパー!ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙&特集1

初のベストアルバム「BE CLASSIC」リリース!

JO1 “BEST”を越えて続く未来

●特集2

映画「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」主演

萩原利久 ポジティブに進み続ける

●特集3

濃厚な“FUNK&LOVE”の祝祭が再び!

「ENDRECHERI MIX AND YOU FES」Live Report

●特集4

「名探偵コナン」の青山剛昌が描くサムライアクション!

「真・侍伝 YAIBA」見参!

●特集5

金村義明に聞く12球団順位予想

3/28(金)開幕! プロ野球2025大予想

●インタビュー

香川照之/山内惠介/當真あみ/あいみょん/新納慎也/NOA/関川郁万(鹿島アントラーズ)/竹内公輔(宇都宮ブレックス)/中村結美

(内容は変更になる場合があります)

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年4月号」

●発売日:2025年3月24日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:690円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店(Fujisan.co.jp<https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2641220/>ほか)にてご予約いただけます。



