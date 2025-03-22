【最大25%OFF】iPhone・AndroidのガラスフィルムやiPadケース、スマホコーティングが安く買える「春の新生活応援セール」開催。学生さんにおすすめのペーパーライクフィルムもお得にゲット◎

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するブランド「BELEMOND（ベルモンド）」は、この度、Amazon公式ストアにて「春の新生活応援セール」を開催いたします。



新たな生活が始まるこの季節にぴったりな人気商品を、特別価格にてご提供いたします。ぜひこの機会にお買い求めください。

■開催期間

2025年4月30日まで

■対象商品

侍コーティング

侍クロス（クリーニングクロス）

iPad 着脱式ペーパーライクフィルム

iPad ペーパーライクフィルム

iPad ケース

カーナビ PETフィルム

Monster iPhone ガラスフィルム

Monster android ガラスフィルム

Wacom PETフィルム

覗き見防止くん

超軽量晴雨兼用折りたたみ日傘「晴雫-はれしずく-」

スマホ防水ケース

■割引率

最大25%OFF

■販売はこちら

Amazon公式ストア 「春の新生活応援セール」特設ページ

https://www.amazon.co.jp/stores/page/7EB71080-A98B-49D0-954A-6681F163594E?channel=PRT-250321-shinseikatu

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/7EB71080-A98B-49D0-954A-6681F163594E?channel=

新生活に必要なアイテムを、特別価格でお届けします。

iPad用 ペーパータイプフィルム

紙のような描き心地を実現し、イラストやメモ書きに最適。さまざまな機種のペーパータイプフィルムがお得に購入できます

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QZ9FIo9TVaQ ]

■ユーザーの声

使い心地が紙のようで満足。

今までタブレットにペンで書き込むことに違和感があり避けていたがこのシートでかなり改善した。

Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/CEB293EA-BCE5-4FCA-9B9A-1FC460892531?channel=PRT-2503ouen-iPadPLK

Android用ガラスフィルム（Xperia /Galaxy/Google Pixel など）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I2GgIktmnM0 ]

■ユーザーの声

安価なガイド枠付き画面保護ガラスで、しかも日本企業の製品。ガイド枠付きを購入したのは初めてでしたが、本当に綺麗に貼ることができて満足しています。

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D0021E85-4826-4A40-B979-45202F857A78?channel=PRT-2503ouen-MSAnd

お風呂がもっと楽しくなるリラックスグッズもセール中！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=D_6m2CP0Df4 ]

【手軽に壁掛けを楽しむ人向け】お風呂用 スマホ防水ケース「スマホ防水君 マグネット+」

Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/1CCF7260-D608-4DE9-A4F0-97BFDD874B1A?channel=PRT-2503ouen-B1383

【音質重視する人向け】お風呂 スマホ 防水ケース 壁掛け スタンド 2WAY【 スマホ防水君Plus 】

■ユーザーの声

マグネットタイプがどうしても欲しかったのですがまあまあなお値段だったので躊躇してました

急にお値段が下がったのですぐポチりました。

お風呂タイムが楽しみになりました。

ちなみに私のスマホ（GALAXY S21+5G）はかなり大きめですが、スマホケースつけたままでもキレイに収まりました。

Amazon商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/147F1565-A9D2-4D6D-ACC7-27DDD22837BB?channel=PRT-2503ouen-B1056

超強力クリーニングクロス 侍クロス

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=5PgZuaq4WlM ]

■ユーザーの声

これまで100均のクリーニングクロスをスマホやタブレット用に使ってきたが、段違い。

ひと吹きで綺麗になるし、洗濯乾燥しても問題ない。

QOLが上がる一品。

Amazon 商品ページ:

https://www.amazon.co.jp/stores/page/E875F476-9AEE-4150-992E-108D65912318?channel=PRT-2503ouen-SAMURAIC

BELLEMOND（ベルモンド）はモバイルアクセサリーの商品開発と販売を行っている国内メーカーです。

商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond.official/

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：代表取締役 大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/