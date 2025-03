ABCアークが、指定90周年を迎える国立公園の歴史的魅力をまとめたフリーペーパー『国立公園人』を環境省と共同制作

株式会社ABCアーク

株式会社ABCアーク(本社:東京都港区、代表取締役:園部充、以下 当社)は環境省(国立公園利用推進室)実務業務の一環で、2024年から2026年にかけてに指定90周年を迎える日本の12の国立公園がどのように誕生し、どのように人の暮らし・文化と共存してきたかの歴史的背景をもとに紐解くフリーペーパー『国立公園人』と、インバウンド観光客向けの英語版『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』を制作しました。

(C)環境省 (C)ABC ARC- 日本の国立公園について

世界でも稀有な日本の国立公園。「保護」と「利用」の両立を目指す

雄大な自然や多様な生態系、歴史、文化に出会える国立公園。最初期の国立公園が指定90周年を迎えた今、本誌では、日本の国立公園と、その地で生きてきた人々の歴史にスポットを当てています。

時代のニーズに応じて変化してきた日本の国立公園

自然と共生する中で、日本の人々が独自に発展させてきた文化・山岳信仰、温泉地、アイヌの人々の暮らしや、日本で最初の国立公園が指定されるまでの歴史、その後90年かけて変化・多様化してきた日本の国立公園の歴史を紹介しています。

指定90周年を迎える12の国立公園

各公園の成り立ち、歴史、自然や景観などをわかりやすく紹介しています。

その他、各公園で楽しむことのできるアクティビティやハイキングコース、地元の食材を味わえるグルメなど、国立公園の歴史的・文化的魅力を知ることのできる一冊が完成しました。

- 『国立公園人』の概要

〈書名〉『国立公園人』

〈価格〉無料

〈仕様〉A4・フルカラー・20ページ

〈内容〉「その自然には、物語がある『国立公園人』」

P3: 日本の国立公園について

P4: 自然と「共生」する日本の歴史

P6: 国立公園誕生前日譚

P7: 国立公園誕生後90年の歴史

P8: 指定90周年を迎える国立公園

P20:国立公園利用上のルール・マナー

- 『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』の概要

〈書名〉「In nature, there exists a story 『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』」

〈価格〉無料

〈仕様〉A4・フルカラー・20ページ

〈内容〉

P.3: About Japan's National Parks

P.4: The History of Japan Living in Harmony with Nature

P.6: Prelude to the Birth of National Parks

P.7: 90-Year History of National Parks After Their Birth

P.8: National Parks Celebrating Their 90th Anniversary of Designation

P.20:Rules/Courtesy for National Park Use

- 『国立公園人』『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』の配布場所

【配架場所】

・90周年を迎える各国立公園などにおいて配布するほか、今後(2025年4月以降予定)、環境省Webサイト内「国立公園に、行ってみよう!」(https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/)や、JNTO(日本政府観光局)Webサイト内「National Parks of Japan」(https://www.japan.travel/national-parks/)にも電子媒体として掲載予定です。

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社ABCアーク

