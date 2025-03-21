ABCアークが、指定90周年を迎える国立公園の歴史的魅力をまとめたフリーペーパー『国立公園人』を環境省と共同制作

株式会社ABCアーク

株式会社ABCアーク（本社：東京都港区、代表取締役：園部充、以下 当社）は環境省（国立公園利用推進室）実務業務の一環で、2024年から2026年にかけてに指定90周年を迎える日本の12の国立公園がどのように誕生し、どのように人の暮らし・文化と共存してきたかの歴史的背景をもとに紐解くフリーペーパー『国立公園人』と、インバウンド観光客向けの英語版『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』を制作しました。

(C)環境省 (C)ABC ARC- 日本の国立公園について

世界でも稀有な日本の国立公園。「保護」と「利用」の両立を目指す

雄大な自然や多様な生態系、歴史、文化に出会える国立公園。最初期の国立公園が指定90周年を迎えた今、本誌では、日本の国立公園と、その地で生きてきた人々の歴史にスポットを当てています。

(C)環境省 (C)ABC ARC

時代のニーズに応じて変化してきた日本の国立公園

自然と共生する中で、日本の人々が独自に発展させてきた文化・山岳信仰、温泉地、アイヌの人々の暮らしや、日本で最初の国立公園が指定されるまでの歴史、その後90年かけて変化・多様化してきた日本の国立公園の歴史を紹介しています。

(C)環境省 (C)ABC ARC

指定90周年を迎える12の国立公園

各公園の成り立ち、歴史、自然や景観などをわかりやすく紹介しています。

(C)環境省 (C)ABC ARC

その他、各公園で楽しむことのできるアクティビティやハイキングコース、地元の食材を味わえるグルメなど、国立公園の歴史的・文化的魅力を知ることのできる一冊が完成しました。

- 『国立公園人』の概要

〈書名〉『国立公園人』

〈価格〉無料

〈仕様〉A4・フルカラー・20ページ

〈内容〉「その自然には、物語がある『国立公園人』」

P3： 日本の国立公園について

P4： 自然と「共生」する日本の歴史

P6： 国立公園誕生前日譚

P7： 国立公園誕生後90年の歴史

P8： 指定90周年を迎える国立公園

P20：国立公園利用上のルール・マナー

- 『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』の概要

〈書名〉「In nature, there exists a story 『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』」

〈価格〉無料

〈仕様〉A4・フルカラー・20ページ

〈内容〉

P.3： About Japan's National Parks

P.4： The History of Japan Living in Harmony with Nature

P.6： Prelude to the Birth of National Parks

P.7： 90-Year History of National Parks After Their Birth

P.8： National Parks Celebrating Their 90th Anniversary of Designation

P.20：Rules/Courtesy for National Park Use

- 『国立公園人』『HISTORY OF NATIONAL PARKS OF JAPAN』の配布場所

【配架場所】

・90周年を迎える各国立公園などにおいて配布するほか、今後（2025年4月以降予定）、環境省Webサイト内「国立公園に、行ってみよう！」（https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/）や、JNTO（日本政府観光局）Webサイト内「National Parks of Japan」（https://www.japan.travel/national-parks/）にも電子媒体として掲載予定です。

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社ABCアーク

私たちの強みは、歴史に特化したコンテンツ発掘、作成力と、雑誌からテレビまでのメディアを網羅する提案力です。朝日放送グループならではの連携で、歴史の発掘からイベント、メディア施策まで、他にはないご提案を差し上げます。お気軽にご相談ください。



所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-6 JOYOビル4階

会社URL：https://abc-arc.asahi.co.jp/

事業開発チーム 営業：佐藤

TEL：03-6453-0637 E-mail： sousei@asahi.co.jp