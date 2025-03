【フラミュTIME】3月24日(月)21:00～　ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の期間限定ニコ生レギュラー番組の放送が開始！

株式会社ドワンゴ

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の期間限定のレギュラー特番「フラミュTIME」の放送が、

ニコニコ生放送にて決定いたしました。

キャストの皆さんと一緒に、

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の魅力に触れていきましょう♪

番組概要

【キャスト生出演!】フラミュTIME vol.1

放送日時:2025年3月24日(月) 21:00~

視聴ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347208337(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347208337)

■番組出演

酒寄楓太(ハルリット役)

安藤夢叶(メロルド役)

井澤勇貴(プルース役)

樫澤優太(ロマリシュ役)

大見拓土(リミチャ役)

山野 光(サナー役)

番組冒頭は無料でご視聴いただけます

番組後半はプレミアム会員限定視聴となります

全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願いいたします

作品情報

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』~純真の結い目~

公式サイト:https://fragariamemories-musical.com/

公式X:@fragaria_mu(https://x.com/fragaria_mu)

■公演日時

【東京公演】 2025年5月23日(金)~ 6月1日(日)

シアターH

【兵庫公演】 2025年6月6日(金)~ 6月8日(日)

AiiA 2.5 Theater Kobe

■あらすじ

――「この世界を救って!」

主(ロード)・キティの願いにこたえ、己の”騎士道”を胸にハルリットは旅に出た。

騎士たちの束ねる愛が、今、ひとつになる。サンリオが贈る新時代の騎士道ファンタジー。

■キャスト

【RED BOUQUET】

ハルリット:酒寄楓太

メロルド:安藤夢叶

プルース:井澤勇貴

ロマリシュ:樫澤優太

リミチャ:大見拓土

サナー:山野 光



【BLUE BOUQUET】

シエロモート:植田圭輔

ウィルメッシュ:北園 涼

クラークステラ:田中涼星

ルタールステラ:塩田一期

ミュンナ:新谷聖司



【NOIR BOUQUET】

バドバルマ:當間ローズ





【アンサンブル】

石野滉貴

尾崎 豪

木村 匠

菅井理久

藤本裕真

松井慧夢





<映像出演>

【BLUE BOUQUET】

クロード:広井雄士



【NOIR BOUQUET】

チャコ:中山清太郎

アルペック:二階堂 心

タッサム:岩崎悠雅

ハンギョン:荒牧慶彦

ピケロ:磯野 亨

■スタッフ

原作:フラガリアメモリーズ(サンリオ)

脚本:亀田真二郎

演出:伊藤マサミ(進戯団 夢命クラシックス)

音楽:和田俊輔

振付:HIDALI

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. ミュージカル『フラガリアメモリーズ』製作委員会2025

