『ブラックスター-Theater Starless-』、新サービス「VIPパスポート」開始！オンライン会員証や初公開となるキャストシフト表などの特典が満載

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)は、ワルメン応援&リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)のゲーム内サブスクリプションサービス「VIPパスポート」を2025年3月31日(月)より開始いたします。

「VIPパスポート」は、ブラスタをより楽しんでいただくための月額課金制サービスで、1日1回無料ガチャやオンライン会員証の発行、さらに毎日更新されるキャストのシフト表などブラスタファン必見の特典を受けることができます。

「VIPパスポート」詳細ページ https://blackstar-ts.jp/category/news/?pid=9276

<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel

■もっとスターレスを楽しめる!「VIPパスポート」の特典

1.1日1回無料ガチャ

毎日1回無料で、特別なラインナップのガチャを引くことができます。

2.オンライン会員証

VIPパスポート利用者だけの特別なオンライン会員証を作成できます。

ユーザーIDやユーザー名などの情報のほか、所持している好きな★4カードのイラストを設定できます。

オンライン会員証はSNSへシェアすることも可能です。

3.キャストシフト表公開

キャストのシフト表を毎日更新!ログインした日にどのキャストがスターレスに出勤しているかわかるシフト表が閲覧可能です。

4.キャスト通知

チケポ回復などのアプリの通知が、設定した推しキャストからのメッセージに変わります。

5.リハーサル高速周回+

リハーサルの高速周回の速度をさらに加速させ、効率的にゲームをプレイできます。

6.その他特典

・毎日メダルとチップをプレゼント!

・VIPパスポートを継続することで特典をGET!

■さらにリッチに楽しもう♪「スペシャルVIPパス」

「スペシャルVIPパス」では、上記特典に加え、下記特典が追加されます。

・1日1回無料ガチャの9回目を引いた翌日に10回ガチャチケットを入手

・初回加入時に★4通常舞台衣装指名券を獲得

<サブスクリプション価格>

VIPパス…………………月額980円(税込)

スペシャルVIPパス……月額1,980円(税込)

※VIPパスおよびスペシャルVIPパスは毎月自動更新されます

その他、詳細情報については3月31日(月)更新予定のゲーム内お知らせをご覧ください。

■『ブラックスター -Theater Starless-』アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds

■ゲーム概要

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式Twitter https://twitter.com/Blackstar_ts

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/