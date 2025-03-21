V-¥¹¥È¥êー¥Þー¥°¥ëー¥×¡Ø¿´¶¯²°¡Ù»ÏÆ°¡ª
2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£ー¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿V-¥¹¥È¥êー¥Þー¥°¥ëー¥×¡Ö¿´¶¯²°¡×¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿§¤ò¼º¤Ã¤¿Çò¤¤³¹¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¤Ë½»¤ß¡¢¡Ö¿´¶¯²°¡×¤È¤¤¤¦±ìÁð²°·ó¤è¤í¤Å²°¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥Þー¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¤ò³èµ¤¤¢¤ë³¹¤È¤¹¤ë¤¿¤áÇÛ¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤È¶¦¤ËÊâ¤àÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤ì¤é¤Î³èÌö¡¢À®Ä¹¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿´¶¯²°¡×¥ïー¥ë¥É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Æ¥£¥¶ーPV¤¬¸ø³«Ãæ¡ª
¡¡¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Æ¥£¥¶ー£Ð£Ö¤ò¡Ö¿´¶¯²°¡×¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡É¤ªÏ¡¡É¤ä¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL: https://www.youtube.com/watch?v=UAJnm5oUdns
¡Ö¿´¶¯²°¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¿´¶¯²°¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë³¹¡¢¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¤Ç±ìÁð²°·ó¤è¤í¤Å²°¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥Þー¤¿¤Á¤Î¡É½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
²Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¾¯½÷¡È¤ªÏ¡¡É¡£Èà½÷¤¬¤Õ¤È¤·¤¿Çï»Ò¤ËÈäÏª¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ë´¶¿´¤·¤¿Å¹°÷ ¡È±¨¥Î¡É¤È¡ÈÈ·¡É¤Ï¡¢¡È¤ªÏ¡¡É¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»Ï¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡É¤ªÏ¡¡É¤ËÇÛ¿®³èÆ°¤ò¤µ¤»ÍÌ¾¿Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿´¶¯²°¡×¤òÈËÀ¹¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
"±¨¥Î"¤È¡ÉÈ·¡É¤¬¤â¤¯¤í¤ß¤òÃ£À®¤·¡¢¡É¤ªÏ¡¡É¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¥ê¥¹¥Êー¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤à¡É¤ªÏ¡¡É¤È¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¿´¶¯²°¡×¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/@kokoroduyoya
¡Ö¿´¶¯²°¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/KOKORODUYOYA
²Î¤Ç°¦¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥ó¥¬ー¡È¤ªÏ¡¡É
¢£ ¡È¤ªÏ¡¡É¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¿´¶¯²°¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡£¤â¤È¤â¤È¼ñÌ£¤Ç²Î¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢Î®¤·¤Î¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²Î¤Ç¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ÍýÁÛ¼çµÁ¤ÊÌÌ¤¬¶¯¤¤¤¬´°àú¼çµÁ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢²Î¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¤ªÏ¡¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÏÅìµþ¤Î²¼Ä®´¶¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¼þ°Ï¤Ë¤è¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À³Ê¡§¸µµ¤/¥µ¥Ð¥µ¥Ð/Çî°¦¼çµÁ/ÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë/±¿Æ°·ù¤¤/¤ä¤«¤Þ¤·¤¤
¼ñÌ£¡§²Î(¥¬¥Á)/¥Í¥Ã¥È¥µー¥Õ¥£¥ó/Ç¤È¿¨¤ì¹ç¤¦/âÔÁÛ
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª:¤Á¤Þ¤/ËãÇÌÆ¦Éå
YouTube: https://www.youtube.com/@oren_duyoya
X: https://x.com/oren_duyoya
¤ªÏ¡¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯²°¤ÎÆó¿Í¤ÎÅ¹¼ç¡¢¡Ö±¨¥Î¡×¤È¡ÖÈ·¡×
¤â¤È¤â¤È¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£
À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë±ìÁð²°·ó¤è¤í¤Å²°¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¿§¤ò¼º¤Ã¤¿³¹¤Ç¤Ï¾¦Çä¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¿¤á¡¢¶ö¡¹¸«¤Ä¤±¤¿²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¡È¤ªÏ¡¡É¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢Èà½÷¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë·Á¤ÇÇÛ¿®³èÆ°¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÏÀ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¢£¡È±¨¥Î¡É
¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÅ¹¼ç1¹æ¡£ ÓÏ¹¥ÉÊ¤Ï¥Þ¥ë¥Ü¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥ó¥½ー¥ë¡£
YouTube: https://www.youtube.com/@uno_duyoya
X¡§https://x.com/uno_duyoya
¢£¡ÉÈ·¡É
¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÅ¹¼ç£²¹æ¡£ÓÏ¹¥ÉÊ¤Ï¥í¥ó¥°¥Ôー¥¹¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@q_duyoya
X¡§https://x.com/q_duyoya
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇµ¥ö¸¶¡×¤Î³¹
¡É¤ªÏ¡¡É¤ä¡Ö¿´¶¯²°¡×¤ÎÌÌ¡¹¤¬Êë¤é¤¹³¹¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËº¤ì¤é¤ì¤¿³¹¡¢¡ÖÇµ¥ö¸¶¶è¡×¡£
¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¤³¤Î³¹¤Ï¿§¤ò¼º¤¤¡¢Ã¯¤«¤é¤âËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ì¤é¤¬ÇÛ¿®³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÇµ¥ö¸¶¡×¤òºÆ¤Ó³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿³¹¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥Êー¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¿§¤ò¼º¤Ã¤¿³¹¤âºÆ¤Ó¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£ー¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾®Åç£²ÃúÌÜ£²£°－£±£±
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÅÄ½ÔºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§VTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
HP¡§https://www.vispire.co.jp/