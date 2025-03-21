スイス・ディーナ社の医療機器（人工透析／体外診断等）、検査装置向け精密ポンプが日本薬学会第 145 年会併催展示会に登場！
サン・テンコンサルティング合同会社
- 精密計量ポンプ：薬液の正確な計量・分注
- 精密ギアポンプ：パルスフリーの圧力供給
- 精密液体定量吐出ポンプ：微量な分注に最適（新製品）
精密計量ポンププレシジョンシリーズ
精密ギアポンプサイレンサーシリーズ
精密液体定量吐出ポンプエグザクターシリーズ
【注目の高品質・高性能】医療機器・検査装置向け精密ポンプシリーズ
- 精密計量ポンプ：薬液の正確な計量・分注
- 精密ギアポンプ：パルスフリーの圧力供給
- 精密液体定量吐出ポンプ：微量な分注に最適（新製品）
精密計量ポンププレシジョンシリーズ
精密ギアポンプサイレンサーシリーズ
精密液体定量吐出ポンプエグザクターシリーズ
ディーナプレシジョンポンプ社(本社スイス・エンブラハ)は下記の展示会に出展いたします。：
日本薬学会第 145 年会併催展示会 福岡大会
開催期間：3/27(木)～3/29(土)、8:30～17:00（29 日は 15:00 まで） マリンメッセ福岡 B 館 1 階 （福岡県福岡市博多区沖浜町２－１） ブース No.29
交通アクセス | FUKUOKA CONVENTION CENTER【マリンメッセ福岡 B 館】(https://www.marinemesse.or.jp/messe-b/access/)
＜会社紹介＞ ディーナプレシジョンポンプは医療機器（人工透析／体外診断等）、検査装 置に多く採用されております。OEM 顧客向けに流体移送用 のカスタムメイドの精密計量 ピストンポンプ及びギアポンプを製造・販売しております。
サン・テンコンサルティング合同会社は、ディーナプレシジョンポンプの日本窓口となっ ております。詳しくは下 記のサイトをご覧ください。
https://www.san-ten.co.jp/diener-precision-pumps