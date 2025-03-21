【期間限定12,999円】Alphawolf最新Android 15タブレット-LPad3 販売開始！ 11インチFHD大画面 Wi-Fiモデル、8000バッテリー+急速充電対応

Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd

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セール期間：3月21日10:00～4月21日23:59（限定300台）

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Alphawolfについて

Alphawolfは2024年に設立されました。 タブレット、ノートパソコンからその他のハイテク機器まで深くコミットしています。 創業以来、Alphawolfはその優れた顧客体験で認められて、世界中で多くのファンを獲得しています。！ 現在では中国を代表するタブレットのブランドの一つとなっています。 将来、Alphawolfはより良い商品とサービスの提供できるように努めてまいります！

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