【キャンメイク】高輝度、高密着！ご褒美級ラメシャドウ「ラメマニア」2025年3月下旬より新発売！オイルリッチ処方で、しっとり＆ぴたっと密着(ハート)

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、まるで発光しているかのように輝くラメアイシャドウ「ラメマニア」(全2色)を2025年3月下旬より新発売いたします。

- 商品概要:新商品「キャンメイク ラメマニア」 全2色 各\770(税込)

キャンメイク屈指の“ラメマニア”がラメ好きさんへ贈る、自分へのご褒美にしたくなる大粒ラメの高輝度シャドウ!

「ラメマニア」は、大のラメ好き=ラメマニアさんのために商品開発された、2色入りの大粒ラメアイシャドウです。高輝度の「銀被覆パール」を配合し、まるで発光しているかのように輝く目元を演出します。多色の大粒パールと小粒パールが混在し、濡れているようなうるうるとした輝きです。少しだけ気分を上げたい時にも、目元と一緒に心までキラキラさせてくれる、まさに“ラメマニア”さんにこそぜひ使って欲しいご褒美級のラメシャドウです。

【商品特長】

■自分へのご褒美にしたくなるようなときめく大粒ラメ

・高輝度の「銀被覆パール」を配合し、まるで発光しているかのように輝く

・多色の大粒パール&小粒パールが混在し、濡れているようなうるうるとした輝きに

■同系色の2色入りラメシャドウ

01 アプリコットピューレ

・1パレットあれば普段のメイクに幅広く使える

[左のパウダー]カラーレスなメイクに仕上げたいときに

[右のパウダー]色みのあるラメで華やかに魅せたいときに

・合わせて使うアイシャドウによって使い分けるのがおすすめ!

パッケージも、可愛いキラキラデザイン(ハート)

■他のアイシャドウに重ねても濁らない!澄んだラメ

・透明度の高いラメシャドウなので、他のアイシャドウに重ねても色が濁らず美しい輝き

■まるでラメの膜が張るようにぴたっと密着!

・オイルリッチな処方で粉っぽくならず、しっとりとした質感

・下地無しでもぴたっと密着し、ラメ飛びしにくくきれいな仕上がりが長時間続く

■ざらざらしない!なめらかな塗り心地

・オイル成分配合で、ざらつき感のないなめらかな塗り心地を実現

■3種の保湿成分配合

・アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、ヒアルロン酸Na

【カラー展開】 全2色 新発売

01 アプリコットピューレ:肌に溶け込むような黄みピンク系

02 ピンクプードル:透明感が出る青みピンク系

01 アプリコットピューレ02 ピンクプードル

<おすすめの使用方法>

・上まぶたには、他のアイシャドウの上から中央にちょんっとのせ、下まぶたにはライン状に入れるのがおすすめ

・広範囲には指で、細かい部分にはブラシを使って塗るとキレイに仕上がります。

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したキャンメイクは、この春、おかげさまで40周年を迎えます。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw

【CANMAKE 40周年公式サイト】 https://www.canmake.com/40th/

40年の感謝を込めて、さまざまなキャンペーンを展開予定です。

公式サイト : https://www.canmake.com/

インスタグラム: https://www.instagram.com/canmaketokyo/

X: https://twitter.com/canmaketokyo