【キャンメイク】大人気「プティパレットアイズ」に春らしいジューシーなピンクが登場！美爪にみせる「ファンデーションカラーズ」のベージュみ新色も2025年3月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、持ち運びしやすいサイズ感の8色入りアイシャドウパレット「プティパレットアイズ」新色1色と、ネイル用ファンデーション「ファンデーションカラーズ」限定1色・先行1色を2025年3月下旬より発売いたします。なお、先行発売品につきましては、2025年7月以降に順次定番導入を予定しています。

・商品概要:「キャンメイク プティパレットアイズ」 新色1色 \1,078(税込)

持ち運びしやすいサイズ感なのに、欲張りな捨て色なしの8色入り&ダブルエンドチップ付きのアイシャドウパレットから、じゅわっと熱っぽいジューシーなピンク「ストロベリーペシェ」が仲間入り(ハート)

★カラーの注目ポイント

<新色> 05 ストロベリーペシェ

05は春らしさを意識したカラフルなパレット!青みがありながらも、どなたでも使いやすいニュートラルなカラーです。

捨て色なしの同系色8色をセットしており、ぱっと見はカラフルですが、重ねて塗ると調和して、じゅわんとした熱っぽいジューシー感のある仕上がりが楽しめます(ハート)

05 ストロベリーペシェ

スウォッチ

C(ラメ)…透け感のある レッド×微量の青ラメで透明感を演出します。少しずつ重ねるのがオススメです。

F(ラメ)…素早くメイクの印象を変えることができるホワイトラメ。このカラーを重ねるだけで一気に透明感をプラスします。

G(ラメ)…ピンクラメを高配合!ブルベの方も使いやすい甘めのオレンジです。

『ほんのり青み』のジューシーな『ニュートラルカラー』を目指してつくりました!

新色05 おすすめの組み合わせ例

●A→B→G→H

じゅわっと熱を帯びたような仕上がり。

さらにCを少し重ねるともっと熱感がUPします(ハート)

●A→薄くC→H→F

赤+透明感(ハート)

※仕上がりイメージ

【商品特長】

■ポーチに入れていつでも持ち歩ける多色パレット

・多色パレットなのに持ち運びしやすいコンパクトサイズ

・朝使用したアイシャドウで外出先でもメイク直しができる

■メイクが楽しくなる異なる質感の8色入り

・マット、パール、ラメなど同系色で統一した捨て色無しの8色をセット

・自由に色や質感を組み合わせて、自分好みのアイメイクが楽しめる

・多色でのグラデーションもバランスよく仕上がり、単色でも使える

■なめらかでモチモチなダブルエンドチップ付き

・まぶた全体にのせやすい太チップとラインカラーをのせやすい細チップのダブルエンド

・きめ細いスポンジなのでまぶたにやさしく、なめらかにパウダーが伸ばせる

モチモチな感触のダブルエンドチップ

【カラー展開】 全5色 / 新発売 新色1色

<既存色> 01 プリュムフラワー:ふんわりやわらかいピンクベージュ系

<既存色> 02 ボヌールマロン:あたたかみのある赤みブラウン系

<既存色> 03 ミニョンヌリボン:大人な甘さのピンク系

<既存色> 04 アマンドブリュレ:甘くてほろ苦いブラウン系

★<新色> 05 ストロベリーペシェ:ジューシー感のあるピンク系

01 プリュムフラワー02 ボヌールマロン

03 ミニョンヌリボン04 アマンドブリュレ05 ストロベリーペシェ

マット×パール×ラメなど、組み合わせは自由自在!

異なる色・質感で自分好みのアイメイクが楽しめる8色をセット(ハート)

・商品概要:「キャンメイク ファンデーションカラーズ」 限定1色・先行1色 各\396(税込)

ネイル用ファンデーションから肌なじみのいいベージュみ2色「クリーミーベージュ」「モーヴトープ」が登場!

★各カラーの注目ポイント

肌なじみが良く、ほどよく血色感を与えながらナチュラルな美爪を演出するベージュみカラーです。11はイエベさんにおすすめのクリーミーなベージュカラー。12はベージュ系はちょっと…というブルべさんにも使いやすいようにモーヴ感をプラスしています。2色とも、指先にキチンと感を与える好印象カラーなので、新社会人の方や学生さんにもおすすめです!

11 クリーミーベージュ12 モーヴトープ

<限定> 11 クリーミーベージュ

クリーミーなベージュカラーで肌なじみが良く、使いやすい!

<先行> 12 モーヴトープ

モーヴみのあるグレージュで、甘さもありながら落ち着いた印象の指先に(ハート)

【商品特長】

■ナチュラルな美爪にみせる、ネイル用ファンデーション

・爪の凹凸、色ムラ、黄ばみを自然にカバーし、ナチュラルな美爪に

・シアーな色付きなので、重ね塗りして好みの濃さに調整可能

・カラーを楽しむなら2度塗りがおすすめ

■ベースコートとしても使える

・色付きベースコートとして使用する際は1度塗りがおすすめ

・ネイルカラーの色移りを防ぎ、発色&色持ちをUP

■塗りやすい容器&ブラシ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすいキャップの長さを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がりムラなくキレイに塗れる

■保湿成分配合

・ヒマワリ種子油、パンテノール、ハチミツエキス、アロエベラ葉エキス

■セルフネイルにうれしい速乾タイプ

【カラー展開】 全8色/新発売 限定1色・先行2色

<既存色> 01 ナチュラルピンク:血色感をプラスするシアーなピンク

<既存色> 02 ラベンダーピンク:血色感と透明感をプラスするシアーな青みピンク

<既存色> 04 ペールピンク:爪をトーンアップさせるミルキーなペールピンク

<既存色> 06 シアーアプリコット:自然な血色感を与える肌なじみの良いアプリコット

<既存色> 09 ダスティピンク:甘すぎない、落ち着いたくすみピンク

<既存色> 10 シェルピンク:くすみを飛ばす、偏光パール配合のベビーピンク

★<限定> 11 クリーミーベージュ:クリーミーなベージュ イエベさんにおすすめ

★<先行> 12 モーヴトープ:モーヴみのあるグレージュ ブルべさんにも使いやすいベージュ系カラー

01 ナチュラルピンク02 ラベンダーピンク04 ペールピンク06 シアーアプリコット09 ダスティピンク10 シェルピンク11 クリーミーベージュ12 モーヴトープ

<使用方法>

1.ハケの両面をよくしごいて爪の先端に薄く塗ります。

2.ハケの片面をしごいて爪の根元1mmほどあけて真ん中、左右に塗ります。

3.さらに濃く発色させたい場合は、乾いた後に2度塗りします。

4.持ちを良くさせたい場合は、トップコートを塗ってください。

※ベースコートとして使用する際は「3.」で2度塗りする代わりにお手持ちのネイルカラーを塗ってください。

左から ファンデーションカラーズ11・12 仕上がりイメージ

キャップが可愛くリニューアル(ハート)

キャップ天面にクリスタルカットが入って、さらに可愛さがUPしました!

※既存色は、2025年3月上旬より順次リニューアル

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したキャンメイクは、

この春、おかげさまで40周年を迎えます。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、

心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw

【CANMAKE 40周年公式サイト】 https://www.canmake.com/40th/

40年の感謝を込めて、さまざまなキャンペーンを展開予定です。

公式サイト : https://www.canmake.com/

インスタグラム: https://www.instagram.com/canmaketokyo/

X: https://twitter.com/canmaketokyo