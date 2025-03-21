Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·îÎ¶µÜÄâ¤Ë¥ê¥¾ー¥È¥ëー¥à38¼¼¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à10¼¼·×48¼¼¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
Î¶µÜ¾ë¥¹¥Ñ¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡ÊÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¢Åý³ç»ÙÇÛ¿Í¡§Ä¾°æÎÉ²ð¡¢°Ê²¼¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¡ËÆâÎ¶µÜÄâ¤Ç¤Ï3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥¾ー¥È¥ëー¥à38¼¼¡¢¾è¤êÊª¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à10¼¼¡¢·×48¼¼¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥ê¥¾ー¥È¥ëー¥à¤ÏÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤À¶·é´¶¤ÎµÒ¼¼¤Ç¥ê¥¾ー¥È´¶¤¢¤ë¤ì¤ë¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Ç¿´°Â¤é¤°Î¹¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ï°ìºòÇ¯¤Î¥¥Ã¥º¥ëー¥à¡¢ºòÇ¯¤ÎTRAIN/BUS¥ëー¥à¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¡£º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ªÉô²°¤Ï¾è¤êÊª¤ò¥Æー¥Þ¤ËSL¥ëー¥à¤ä¥Ñ¥È¥«ー¥ëー¥à¡¢¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤ä¹©»ö¼ÖÎ¾¤Ê¤É10¼ï¤Î¾è¤êÊª¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÆâÁõ¤Ç¾è¤êÊª·¿¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ä2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¾ー¥È¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SL¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥È¥«ー¥ëー¥à
¤Þ¤¿3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¤ªº×¤ê¥é¥ó¥ÉÇäÅ¹¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£
ÀéÍÕ¤ÎÎ¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ëÎ¶µÜ¾ë¤ÎÇäÅ¹¤¬¡ÖBOSO tamatebako¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
ÀéÍÕ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿ÇäÅ¹¤Ç¡¢¿©ºà¤ÎÊõ¸ËÀéÍÕ¸©¼«Ëý¤Î³¤¤Î¤â¤Î¡¦»³¤Î¤â¤Î¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÃ²Û¤ä»°Æü·î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡¢300¼ïÎà°Ê¾å¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»°Æü·î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ß¥«¥´¥ó¥°¥Ã¥º¤âÀªÂ·¤¤¡£¥ß¥«¥´¥ó¤Î´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÇäÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖLuna Cafe¡×¤âÊ»Àß¡£
³Æ¼ï¤ª°û¤ßÊª¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥Æ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥¢ー¥È¥é¥Æ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹ÊÞÆâ´Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§¡¡ Luna Cafe
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¥«¥´¥ó¡¡´é½Ð¤·¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥ê¥ó¥È¥¢ー¥È¥é¥Æ
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»ÜÀß¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè´Û¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹