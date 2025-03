テイラー株式会社

Tailor Technologies, Inc.(本社: 米国カリフォルニア州、代表:柴田陽)は、高いカスタマイズ性能と、使いやすい画面デザインを両立した販売管理・在庫管理・生産管理等のユースケースを主にカバーするエンタープライズ向けアプリケーションOmakase ERPを本日、日本向けに提供開始したことを発表します。

これまで当社は2022年より、世界初(*1)のHeadless ERP(APIベースのERP製品)として、APIファースト、柔軟性、モジュール化などを特長とするERP領域のアプリケーションを提供して参りました。

並行して、独自開発した柔軟なフロントエンド(ユーザーインターフェースを司るシステム層)技術を組み合わせることにより、Headless ERPの柔軟性を損なわずに使いやすいユーザーインターフェースを最初から備えたアプリケーションを短期間で提供することが可能になりました。

背景

特に販売管理や在庫管理、生産管理などのアプリケーションは、個々の企業によって業務プロセスの創意工夫が活発で、会計や人事システムに比較して、カスタマイズ性や拡張性が重要なシステム領域です。

これまで、当社では、当社のコア技術である業務システム高速開発基盤「Tailor Platform」を活かした、APIベースのアプリケーションであるHeadless ERP製品を使い、多くの企業の競争力につながるシステムを提供して参りました。

また同時に、Headless ERPを使って開発している開発者エコシステムへ向け、フロントエンド自動生成技術であるオープンソースプロジェクトFabrix等を提供・推進し、GraphQL(*2)の開発者団体であるGraphQL Foundation等から高く評価されてきました。

今回、Fabrixで培ったフロントエンド自動生成技術と、Headless ERPを融合し、使いやすいユーザーインターフェースを有するカスタムなERPアプリケーションを、短納期で提供できる製品「Omakase ERP」を提供します。

これにより、これまでのバックエンド側に加えてフロントエンド側の開発も大幅に短縮され、エンドユーザーが最短翌日から使い始めることができるカスタマイズ可能なERPが実現されます。

Omakase ERPの概要

製品名:Omakase ERP

想定ターゲット:年商500億円以上の中堅・大企業(非IT企業)

製品提供形態:個社ごとカスタマイズ可能なクラウドソフトウェア

国内発売開始:2025年3月21日

価格:個別お見積り

Omakase ERPの特長

Omakase ERPにより追加された特長- Headless ERP(ヘッドレスERP)のカスタマイズ柔軟性はそのままに、モジュラーなフロントエンド技術によりインプリメンテーションの期間を大幅に短縮- 表示項目や絞り込み条件を部署や役割ごとにパーソナライズ可能な、モダンで使いやすいインターフェイス- 標準機能、カスタマイズ機能問わずにネイティブにMCP(Model Context Protocol)に対応し、テイラー側の追加工数なしで他社製AIエージェントとの連携や、AIを使ったカスタマイズ開発が可能

(従前からの当社製品の強み)- 販売管理、在庫管理、生産管理等幅広い領域のきめ細かいモジュールから自由に組み合わせてカスタマイズできるコンポーザブル設計- Headless ERPのため、ユーザーに提供されているすべての機能をセキュアなAPIとして標準で提供。テイラー側の追加開発なしにAPIを通じたの他のシステムとの連携が可能- SaaSとの連携に便利なイベント駆動の処理と、定期バッチ処理の双方を、プラットフォーム上で開発、実行、管理、デバッグが可能。監視や監査、システム連携用サービスの導入が不要

Tailor Technologies, Inc.について

Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」を提供しています。「Empower every company to deploy any ideas(誰もがデプロイできる社会を創る)」をミッションに、プロダクトづくりにおいて難しい部分や専門知識が必要な部分を簡単にすることで、誰もがプロダクトづくりに参加できる世界を目指しています。2022年6月には日本拠点の会社として初めて、世界的なスタートアップ・アクセラレータ・プログラム「Yコンビネーター」に採択されています。

経営陣プロフィール

●Tailor Technologies, Inc. 代表取締役 柴田 陽(しばた・よう) プロフィール

東京大学経済学部卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー出身。店舗集客サービス「スマポ」、タクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」など、数々のヒットアプリを手がける。3つの会社の創業・売却の経験を持つシリアルアントレプレナー。2016年11月に株式会社クラウドポート(現ファンズ株式会社)共同創業。2021年テイラー株式会社を設立。

●Tailor Technologies, Inc. 共同創業者CTO 高橋 三徳(たかはし・みさと) プロフィール

楽天株式会社(2004年~)等を経てグリー株式会社の創業期にエンジニアとして参画、株式会社Speee(東証スタンダード市場上場)、スポットライト(現楽天ペイメント)等のCTOとしての創業を経て、2017年メルカリ入社、AI、HCI、ブロックチェーン、量子コンピューターなど最先端の研究からELSIなど社会科学分野まで幅広く研究開発を行うmercari R4Dの立ち上げに参画。また研究成果のアウトプットとしてNFT事業など、ブロックチェーン関連事業の立ち上げにも関わる。

*注1: 当社調べ

*注2: Meta(旧Facebook)社が開発した標準的なAPI規格

【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】

会社名:Tailor Technologies, Inc.(テイラーテクノロジーズ)

代表者:CEO 柴田 陽

住所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

URL:https://www.tailor.tech

【テイラー株式会社(日本法人)概要】

会社名:テイラー株式会社

代表者:代表取締役 柴田 陽

本店:東京都港区

設立:2021年7月19日

親会社:Tailor Technologies, Inc. (100%)

URL:https://jp.tailor.tech

【一般のお問い合わせ先】

テイラージャパン CEO 金谷(atsunori_kanaya@tailor.tech)