【やっぱりステーキ】“勝手に社外取締役”吉村崇が全奢り！さらに朝ごはんの概念が変わる…！？奮闘肉記EP04 配信開始
■“勝手に社外取締役”の吉村崇が食べて食べて食べまくる！
さらに沖縄のメディアに全奢り！！「奮闘肉記」新エピソードが配信開始
やっぱりステーキの"勝手に社外取締役”の平成ノブシコブシの吉村崇さんが
商品開発・企画・広報まで全てに"勝手に”携わっていく様子を
やっぱりステーキの公式YouTubeチャンネル「やっぱりチャンネル」にて順次配信中。
やっぱりステーキ発祥の地や新業態のやっぱりステーキプレミアムなどやっぱりステーキにまつわる場所を回る吉村さん。
今回は沖縄のメディアの取材を受ける吉村さんが、
その場にいる全員にやっぱりステーキを全奢り！
さらにやっぱりステーキの姉妹店、沖縄おでんの店おふくろや
沖縄の朝ごはんを提供するいつでも朝ごはんで吉村さんの朝の概念が変わる…！？
気になる内容はやっぱりステーキ公式YouTubeチャンネル「やっぱりチャンネル」をチェック！
◎YouTube「やっぱりチャンネル」
https://www.youtube.com/@YappariSteak
■これまでの“勝手に社外取締役”吉村崇
▼YouTube「やっぱりチャンネル」で“勝手に社外取締役” サプライズ就任式配信中！
https://youtu.be/Ehwj7Salhyo
▼【奮闘肉記】“勝手に社外取締役”とやっぱり社長の対談で変態をマッチング…!?
https://youtu.be/XK-0U5wVdm0
▼“勝手に社外取締役”が沖縄本社にご挨拶!! 予想外な洗礼を受けるハメに…!?
https://youtu.be/h4RfUFVUNxI?si=FlzQMNHy53gybNdt
▼“勝手に社外取締役”吉村崇が激昂!? あまりの安さに異議アリ！吉村「俺がビジネス教える」
https://youtu.be/x9XXnDmrJ8U?si=QD0611ABtHvNOwe_
■今後も“勝手に社外取締役”・吉村崇の奮闘肉記から目が離せない！
やっぱりステーキの公式SNSにて最新情報を発信中！
商品開発の交渉や企画会議など、余すことなく配信していきますので
アカウントをフォロー・友だち追加をして配信をお待ちください。
◎やっぱりステーキ公式LINE
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