Cherry Serversの協賛参加により、ERPC Startup Programで専有Solana RPCノードが3週間無料試用可能に

ELSOUL LABO B.V.(本社: オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO: 川崎 文武)は、世界300以上のエッジサーバーを駆使したSolana Enhanced RPC「ERPC」を提供しています。このたび、Web3やSolana上での開発を促進すべくスタートした「ERPC Startup Program」に、グローバルデータセンターパートナーの Cherry Serversが協賛参加したことをお知らせいたします。

これにより、人気の高い専有Solana RPCノードを3週間無料で試用することが可能になりました。

ERPC Startup Programとは

ERPC(Solana Enhanced RPC)は、アクセス時に自動的に最寄りのエッジサーバーを選択し、低遅延かつ安定した接続を実現するグローバルプロキシサービスです。世界中どこからでも高速かつシームレスなアクセスが可能で、Solana dAppsに求められる高いパフォーマンスを最大限に引き出します。

多くのWeb3・Solanaプロジェクトにとって、実際のSolanaネットワーク上で本番規模に近いテストを行うにはインフラコストが大きな障壁となっています。これを解消し、クリプトのマスアダプションを後押しするために、ERPC Startup Programでは3ヶ月間の無料利用枠を提供してまいりました。

Cherry Serversの協賛参加による強化ポイント

今回、グローバルデータセンターパートナーの Cherry Servers が協賛参加したことにより、従来のERPC無料利用枠に加えて、最も人気の高い専有Solana RPCノードが3週間試用できるようになりました。多くのDeFiプロジェクトでは、グローバルに分散された大規模トランザクションを処理するために専有RPCの導入や専用ネットワークの構築が必要となるケースが多く、これまでハードルとなっていたコストや運用負荷を大きく軽減できるようになります。

Cherry Serversについて

Cherry Servers(https://cherryservers.com) は、高性能・高品質なベアメタルサーバーを提供し、顧客の要件に合わせた最適なサーバー構成を共に追求してくれる、信頼あるグローバルデータセンターパートナーです。今回の協賛参加によって、スタートアップ企業が本番環境に近い条件でのテストや開発をコストを抑えながら実施できる体制を確立できました。

3ヶ月間の無償利用枠の詳細

「ERPC Startup Program」に承認されたプロジェクトは、以下のリソースを3ヶ月間無償でご利用いただけます。

- ERPC Pro プラン- gRPC コネクション(3 IPアドレス分)- Dedicated Standard RPC (3週間試用版 / Powered by Cherry Servers)

これらは総額で約5,000ユーロ相当にのぼり、Solana dAppsの開発・検証を実運用に近い環境で行うことが可能です。

参加要件

「ERPC Startup Program」への参加には、以下の条件を満たす必要があります(特別な事情がある場合はご相談ください)。

1. ソフトウェアベースのサービスや製品をSolana上で開発していること

2. 設立5年以内であること

3. 5万ユーロ~500万ユーロの資金調達(自己資金含む)があること

4. 有効なウェブサイトおよび有効なメールアドレスを保有していること

5. 担当者またはチームがLinkedInアカウントを保有していること

6. Validators DAO公式Discordに参加し、アカウント認証を完了していること

7. (ボーナス)認定アクセラレーター・VCプログラムに所属していること

8. (ボーナス)申し込みメールアドレスが会社のドメインと一致していること

申し込みから利用開始までの流れ

1. 申請フォームの送信

オンライン申請フォームに必要事項を入力して送信してください。

申請フォーム: https://forms.gle/xmQg36qPMvuKKAWj9

2. 審査・レビュー

当社にてプロジェクトの概要や応募要件を確認いたします。必要に応じて、メールやDiscordで追加情報をお願いする場合があります。

3. オンボーディング

審査に通過した場合、ERPC Proプランなどの利用開始手順をご案内いたします。3ヶ月間無料でサービスをご利用いただけます(専有RPCノードは3週間の試用枠)。

4. 開発・検証の実施

大規模アクセスを想定した高負荷テストや最適化を、分散されたエッジサーバー基盤上で実施可能です。

本プログラム立ち上げの背景

Web3やSolana関連の多くのプロジェクトが、本番環境に近い条件での検証を切望しています。しかし、高頻度トランザクションを処理できるRPCノードを安定的に運用しようとすると、サーバー費用やネットワークコストが大きくかさむのが現状です。

ELSOUL LABOでは、世界300拠点以上に分散したエッジサーバーを活用した低レイテンシ・高可用性のERPCを開発・提供することで、こうした課題解決に取り組んできました。今回のCherry Serversの協賛参加によって、より多くのスタートアップが専有ノードを含む本格的な開発環境を気軽に利用できるようになり、Solanaエコシステムのさらなる活性化が期待されます。

ERPCを無料トライアルでお試しください

ERPCは、すべてのプランに無料トライアルが用意されています。どのプランが適切かわからない場合も、ぜひValidators DAO 公式 Discord(https://discord.gg/C7ZQSrCkYR)へご参加ください。最適なプランの選択や技術的なご相談まで、当社がサポートいたします。

今後の展望

ELSOUL LABO B.V.は、Solanaを中心としたさまざまなプロジェクト・コミュニティとの連携を深め、持続可能で強固なWeb3エコシステムの構築に努めてまいります。今回のERPC Startup Programを通じて、多くの革新的なSolana dAppsの誕生や成長を支える一助となれば幸いです。



当社では、Validators Solutionsや、Solanaバリデータ運用ツール「SLV」などの開発・提供も継続し、さらに多くの方がSolanaネットワークを安全かつ快適に利用できるよう、引き続き挑戦を続けてまいります。これからもクリプトのマスアダプションに貢献するための取り組みを推進していきます。

参考リンク

- ELSOUL LABO B.V. 公式ウェブサイト: https://labo.elsoul.nl/ja(https://labo.elsoul.nl/ja)- Solana Enhanced RPC「ERPC」: https://erpc.global/ja- Tuned Bare-Metal for Solana: https://erpc.global/ja/tuned-bare-metal- Validators Solutions(バリデータ運用): https://validators.solutions/ja- SLV - The Tool for Solana Devs: https://slv.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR