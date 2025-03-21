【FOSMETスマートウォッチ】Amazonスマイルセールが開催中！最大44%OFF＆さらに10%割引でお得に新生活をスタート！

HHYU TRADING CO., LIMITED

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3. 役立つ機能が満載！

健康管理：心拍数モニター、睡眠トラッキング、歩数計など、日々の健康をサポート！

通知機能：メールやメッセージ、着信通知を手元で確認可能！

防水機能：日常生活やスポーツ中も安心して使用可能！

長持ちバッテリー：充電1回で数日間使用できるモデルも！

新生活応援SALE【FOSMETおすすめ6選】

QS40

【QS40第二世代】\10,980→7,980円

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【QS40】\9,890→7,415円

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W1

【W1(鋼ベルト)】\12,890→7,134円

【W1】\13,890→7,734円

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G1

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LSW6 PRO

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LGW6

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FOS10

【ピンク】\4,980→3,870円

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【鋼ベルト】\5,987→4,487円

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【ブラック＆シルバー】\4,980→3,498円

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●FOSMETについて：

インテリジェンスの出現により、スマートウェアは人々に広く使用され、スマートウォッチも急速に発展しました。FOSMETは2016年に活動歩数計の開発から、豊富な機能を備えたスマートウォッチに発展しました。そして、テクノロジーの継続的な革新と進化の過程で、ユーザーの声に応えて、綿密な調査や研究を行いました。機能やページデザインを常に最適化し、伝統的な時計の美しさとデジタル時代の健康管理の利便性を考慮し、ユーザーをスマート時代に導くことを使命としております。

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