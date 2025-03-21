¥Æ¥¯¥Î¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Idiot Pop ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈKosuke Fuchigami ¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¶Ê¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¿·¶Ê¡íIrony Love Story¡í¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª

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Idiot Pop - Irony Love Story (official visualizer)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nsAKDjc09tY ]
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¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025/03/21
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