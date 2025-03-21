『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』Blu-ray豪華版 下巻付属、キャンバスアートボードイラスト解禁！！！／2025年5月14日発売！

株式会社マーベラス『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』Blu-ray豪華版 下巻付属、キャンバスアートボードイラスト解禁！！▲Blu-ray下巻【豪華版】キャンバスアートボードイラスト

AnimeJapan2025、マーベラスブースにて『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』Blu-ray下巻【豪華版】付属、キャンバスアートボードのイラストを使用した大型壁面パネルが登場！また、会場内ホール入り口チラシストッカーにて、Blu-ray上巻告知チラシを配布いたします。

お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

AnimeJapan2025【A31】マーベラスブースに大型壁面登場！- AnimeJapan2025 イベント概要

会場：東京ビッグサイト 東展示棟1-8ホール

日時：2025年3月22日(土)・23日(日)9:00～17:00

ブース：東3ホール No.A31 マーベラスブース

https://www.anime-japan.jp/

- Blu-ray 上巻・下巻 情報▲Blu-ray上巻【豪華版】展開図▲Blu-ray上巻【通常版】展開図

発売日：

Blu-ray豪華版 上巻／Blu-ray通常版 上巻 2025年3月26日（水）

Blu-ray豪華版 下巻／Blu-ray通常版 下巻 2025年5月14日（水）



価格（各巻）：

Blu-ray豪華版 27,500円（税抜価格25,000円）

Blu-ray通常版 19,800円（税抜価格18,000円）



品番：

Blu-ray豪華版 上巻 HPXR-2866 ／ Blu-ray通常版 上巻 HPXR-2868

Blu-ray豪華版 下巻 HPXR-2867 ／ Blu-ray通常版 下巻 HPXR-2869



上巻:https://www.marv.jp/titles/av/10867/

下巻:https://www.marv.jp/titles/av/10869/



仕様：本編ディスク・エムカード

収録話：各巻６話収録



《Blu-ray豪華版》

【封入特典】

■キャラクターデザイン・袖山麻美描き下ろしキャンバスアートボード

■キャラクターデザイン・袖山麻美描き下ろし三方背スリーブケース

■キャラクターデザイン・袖山麻美描き下ろしデジパック

■ブックレット（20P予定）、設定資料集、スタッフ座談会など

■2025年開催『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～ 後夜祭』イベントチケット優先申込券 ※上巻のみ

■クリアブックマーク（上巻：キュアミラクル/モフルン、下巻：キュアマジカル/キュアフェリーチェ）

■キャスト複製サインミニ色紙（上巻：高橋李依/堀江由衣、下巻：早見沙織/齋藤彩夏）



【映像特典】

■上巻：ノンテロップオープニング、ノンテロップエンディング

■下巻：予告集



【音声特典：エムカード】

■キャスト座談会（上巻：前編、下巻：後編）

出演：高橋李依（キュアミラクル／朝日奈みらい役）、堀江由衣（キュアマジカル／十六夜リコ役）、早見沙織（キュアフェリーチェ／花海ことは役）、齋藤彩夏（モフルン役）



《Blu-ray通常版》

【封入特典】

■キャラクターデザイン・袖山麻美描き下ろし三方背スリーブケース

■キャラクターデザイン・袖山麻美描き下ろしデジパック

■ブックレット（20P予定）、設定資料集、スタッフ座談会など

■2025年開催『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～ 後夜祭』イベントチケット優先申込券 ※上巻のみ



【映像特典】

■上巻：ノンテロップオープニング、ノンテロップエンディング

■下巻：予告集



【音声特典：エムカード】

■キャスト座談会（上巻：前編、下巻：後編）

出演：高橋李依（キュアミラクル／朝日奈みらい役）、堀江由衣（キュアマジカル／十六夜リコ役）、早見沙織（キュアフェリーチェ／花海ことは役）、齋藤彩夏（モフルン役）



※仕様・特典・ブックレット内容等は予告なく変更の可能性があります。

- 『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～ 後夜祭』公演概要

2025年5月18日(日)

昼公演14:00開演（開場13:00）

夜公演18:00開演（開場17:00）



☆出演者

出演：高橋李依、堀江由衣、早見沙織



※出演者や公演内容は予告なく変更になる場合がございます



★ パッケージ封入先行（抽選）

抽選応募期間 ：2025年3月26日(水)18:00～4月6日(日)23:59

当落発表・入金期間：2025年4月11日(金)18:00～4月14日(月)23:59



イベントHP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/mahotsukai_precure2/event/

法人別オリジナル特典▲法人別オリジナル特典一覧

ビックカメラ、ソフマップ・アニメガ

ビックカメラ▶ご予約はこちら(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=%96%82%96%40%82%C2%82%A9%82%A2%83v%83%8A%83L%83%85%83A%81I%81I)

ソフマップ・アニメガ▶ご予約はこちら(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F3%2F26&date_to=&keyword=%96%82%96%40%82%C2%82%A9%82%A2%83v%83%8A%83L%83%85%83A&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)

【豪華版 全巻購入特典】

１.新規描き下ろし全巻収納BOX

２.新規描き下ろしWスエードB2タペストリー

★ビックカメラ、ソフマップ・アニメガ新規描き下ろし



楽天ブックス

▶ご予約はこちら(https://books.rakuten.co.jp/search?g=003&merch=e013148)

【全巻購入特典】※全形態対象

１.新規描き下ろしA5キャラファイングラフ

★楽天ブックス新規描き下ろし

２.アクリルキーホルダー3個セット(75mm×75mm内)

★上巻ジャケットイラスト使用



アニメイト(通販含む)

▶【豪華版】ご予約はこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=29720)

▶【通常版】ご予約はこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=29719)

【全巻購入特典】※全形態対象

新規描き下ろしアクリルスタンド(140mm×150mm内)

★アニメイト新規描き下ろし



Amazon.co.jp

▶ご予約はこちら(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0DRK7PPCH%7C+B0DRK3VP9V%7C+B0DRK3S8CQ%7C+B0DRK6169F%7C+B0DRK6V5R4%7C+B0DS4GQP2M)

【全巻購入特典】※全形態対象

１.マイクロファイバーミニハンカチサイズ(150mm×150mm内)

２.L判ブロマイド10枚セット

★下巻ジャケットイラスト使用



amiamiオンラインショップ

▶ご予約はこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_cate_tag=7&s_keywords=%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BD%9EMIRAI%20DAYS%EF%BD%9E&submit_btn=&pagemax=60)

【全巻購入特典】※全形態対象

F3キャンバスアート

★上巻ジャケットイラスト使用



Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

▶ご予約はこちら(https://joshinweb.jp/dps/title/?%96%82%96%40%82%C2%82%A9%82%A2%83v%83%8A%83L%83%85%83A%81%40MIRAI+DAYS%81%40Blu-ray)

【各巻購入特典】

アクリルキーホルダー(上巻100mm×100mm/下巻90mm×100mm)

★各巻ジャケットイラスト使用 ※デザイン都合の為、サイズ変更いたしました。



ゲーマーズ

▶ご予約はこちら(https://www.gamers.co.jp/products/list.php?mode=search&smt=TV+%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BD%9EMIRAI+DAYS%EF%BD%9E+Blu-ray)

【各巻購入特典】

A3タペストリー

★各巻ジャケットイラスト使用

★上巻購入特典



セブンネットショッピング

▶ご予約はこちら(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=miraidays2025&searchKeywordFlg=1)

【豪華版 全巻購入特典】

A4アクリルプレート

★下巻ジャケットイラスト使用



※なくなり次第、終了の為、お早めにご予約ください。



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『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』

■公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/mahotsukai_precure2

■公式X：https://twitter.com/precure_15th

■プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv

(C)2025 魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～製作委員会