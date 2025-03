フォートナイトに世代を超えて楽しめる野球マップ登場

株式会社Meta Osaka

デジタル空間やeスポーツを活用して地域課題を解決する株式会社Meta Osaka(所在地:大阪府大阪市、代表取締役:毛利英昭、以下Meta Osaka)は、世界に約6.5億人のユーザーを持つオンラインゲーム「Fortnite(フォートナイト)」内に、野球をテーマにしたオリジナルマップ「HOMERUN DERBY(ホームランダービー)」を3月21日(金)に公開しました。これに合わせ、同日20時より総額10万円の賞金がかかるSNSキャンペーン「#MOホームランダービー」を実施します。

▪️企画背景

近年、メジャーリーグ(MLB)での日本人選手の活躍により、野球への注目度が世代を超えて高まっています。特に、2025年3月18日、Epic Games(本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney)から発表された大谷翔平選手とフォートナイトのコラボレーションは、ゲーム業界でも大きな話題となり、野球ファンを含む幅広い層の関心を集めています。

この機会を捉え、Meta Osakaは「野球」というシンプルで馴染みのあるテーマを選び、お子さまからお年寄りまで世代を超えて一緒に楽しめるゲームマップを開発しました。難しいルールや複雑な操作を必要とせず、誰もがホームランを打つ爽快感を味わえるゲームです。

当社はこれまで、「eスポーツ大運動会」の開催や自治体と連携して実施した交通安全教室など、eスポーツを活用した地域活性化やコミュニケーション促進に積極的に取り組んできました。今回開発した「HOMERUN DERBY」も、そうした地域活性化や世代間交流の場として活用していく予定です。

▪️「HOMERUN DERBY」概要

「HOMERUN DERBY」は、Meta Osakaが独自に開発したフォートナイトのクリエイティブマップです。プレイヤーはシンプルな操作で本格的なバッティング体験ができます。野球を知らない方でも直感的に楽しめる設計になっています。

- タイトル:HOMERUN DERBY- マップURL:www.fortnite.com/@meta-heroes/7551-7614-0889- マップコード:7551-7614-0889- 価格:無料- トレーラー動画 URL:https://youtu.be/rQIRCK49EN8[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rQIRCK49EN8 ]

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

■フォートナイトとは

※3月21日からeスタジアムなんば本店内「メタバースサロン」にて無料で体験いただけます。

フォートナイトは、Epic Games(エピックゲームズ)が運営する人気のゲーム(メタバースプラットフォーム)で、ユーザー数は6.5億人以上おり、月間アクティブユーザー数は1億1000万人を超えています。100人のプレイヤーが最後まで生き残るために他のプレイヤーと対戦する「バトルロワイヤルモード」と、ユーザーが独自のゲームを開発し、リリースできる「クリエイティブモード」で構成されています。

マップ公開を記念して、3月21日(金)20:00から「#MOホームランダービー」を開催

<ホームランダービー部門>

参加方法:

(1)ホームランダービーをプレイ

(2)最終スコア画面の写真に「#MOホームランダービー」を付けてXに投稿

審査基準:ホームラン本数

※賞金枠内でスコア(ホームラン数)が同じ場合、同スコア者の中から抽選で順位を決定します

賞金:1位2万円、2位1万円、3位5000円、4位3000円、5位2000円

※「大谷翔平スキン」を使用したプレイが対象です

<フォトコンテスト部門>

参加方法:

(1)「大谷翔平スキン」を使用したプレイ中の印象的なスクリーンショットを撮影

(2)プレイ中の写真に「#MOホームランダービー」を付けてXに投稿

審査基準:ハッシュタグを付けて投稿された中から「MO賞」「おもろいで賞」を選出

景品:それぞれ、amazonギフト5000円分

期間:3月21日(金)20:00~3月28日(金)20:00

発表:3月31日にMeta Osaka公式Xにて発表

▪️株式会社Meta Osaka 代表取締役 毛利英昭

このマップは、お孫さんとおじいちゃんが一緒に遊べるような、世代を超えた交流の場になることを願い制作しました。昨年開催した『eスポーツ大運動会』では、プロ選手のコーチングのもと、子どもたちがチームワークを学び、自然と助け合う姿が印象的でした。今回のマップも、そうした世代間コミュニケーションを促進する場として、また『eスポーツ大運動会』の新種目としても活用していく予定です。

私たちは「大阪を世界一おもろい都市(まち)に」をミッションに、大阪の名所を再現したFortniteマップの開発や、自治体と連携した交通安全教室の開催など、デジタル空間を活用した地域課題の解決に取り組んできました。今回のマップ公開とキャンペーンを通じて、デジタルとリアルの融合による新しいスポーツ文化の創造に挑戦していきます。

企業概要

会社名:株式会社Meta Osaka

代表者 : 毛利英昭

所在地 : 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27F

設立 : 2023年9月1日

事業内容:オリジナルメタバースの開発・制作/メタバース関連技術を活用した広告代理業務及びコンサル業務/デジタルツイン(リアルとメタバースを融合した)のイベント企画・運営/地方自治体や地域の課題解決や経済活性化のためのコンサル業務

公式サイト:https://www.meta-osaka.co.jp/