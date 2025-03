「HOMERUN DERBY」公開！Fortnite上で楽しむ新感覚ホームラン競争ゲーム

株式会社Meta Heroes

2025年3月21日、株式会社Meta Heroes(本社所在地:大阪府大阪市、代表取締役:松石和俊、以下「当社」)は、グループ会社である株式会社Meta Osaka(所在地:大阪府大阪市、代表取締役:毛利英昭、以下「Meta Osaka」)と共同で、世界中で約6.5億人のユーザーを持つオンラインゲーム「Fortnite(フォートナイト)」上に、「HOMERUN DERBY」を公開いたしました。

本作は、誰でも手軽に楽しめるホームラン競争ゲームであり、eスポーツイベントにも活用可能な設計となっています。

■「HOMERUN DERBY」概要

当社は本マップの開発を担当いたしました。直感的な操作で誰でも楽しめる設計となっており、スポーツとしての競技性とエンターテインメント性を兼ね備えています。Fortnite内で手軽にアクセスできるため、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーに楽しんでいただけます。

今後、本作を活用したeスポーツイベントの開催も視野に入れ、多くの方に体験していただけるよう展開を進めてまいります。

公開情報[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rQIRCK49EN8 ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/101_1_14ed54e2381af963545cdc84ceb887f6.jpg ]

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

【Meta Osaka主催】マップ公開を記念して、3月21日(金)20:00から「#MOホームランダービー」を開催

<ホームランダービー部門>

参加方法:

(1)ホームランダービーをプレイ

(2)最終スコア画面の写真に「#MOホームランダービー」を付けてXに投稿

審査基準:ホームラン本数

※賞金枠内でスコア(ホームラン数)が同じ場合、同スコア者の中から抽選で順位を決定します

賞金:1位2万円、2位1万円、3位5000円、4位3000円、5位2000円

※「大谷翔平スキン」を使用したプレイが対象です

<フォトコンテスト部門>

参加方法:

(1)「大谷翔平スキン」を使用したプレイ中の印象的なスクリーンショットを撮影

(2)プレイ中の写真に「#MOホームランダービー」を付けてXに投稿

審査基準:ハッシュタグを付けて投稿された中から「MO賞」「おもろいで賞」を選出

景品:それぞれ、amazonギフト5000円分

期間:3月21日(金)20:00~3月38日(金)20:00

発表:3月31日にMeta Osaka公式Xにて発表

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは、メタバース(XR)やAIを活用し社会課題解決を行うホールディングス企業です。主にUEFN(Unreal Editor For Fortnite)、RobloxStudio、Minecraftを活用したメタバース制作事業と、AIを活用した開発、リスキリングを中心とした教育事業を行っております。当社では地方創生3.0というリアル×メタバース(XR)×e スポーツ(ゲーム)による地域の課題解決に取り組む活動やイベントを日本各地で展開しております。

2024年8月には、大阪なんばにある「なんばパークス」にて、子どもから大人までメタバースやAI、DX等を学べる教育施設「Hero Egg」の運営を開始し、次世代のHEROを育成するための教育活動にも力を入れています。

さらに、仮想空間内で災害の疑似体験や防災対策を子どもたちが気軽に学べる防災メタバースや、AIを活用した社会課題解決、子どもや大人のDX教育事業を行うことで、教育、医療、防災、環境問題など幅広い分野での社会への貢献を目指すと共に次世代のHEROを輩出していきます。

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]

・公式LINEアカウント:[https://lin.ee/K9vdyLx]

