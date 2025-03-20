3/21 YOSHIKI 都内某所より記者会見 東京ドーム MLB日本開幕戦 日米国歌演奏で術後初パフォーマンスを披露したYOSHIKIが登壇 YOSHIKI CHANNEL独占生中継が決定
3月21日(金)14:00から、今年初来日中のYOSHIKIが、記者会見を行うことが決定した。これに伴い、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELでは、この記者会見の模様を14:00から生放送でお届けする（Part1）。さらに、17:00からのPart 2では、スペシャルゲストにMatt RoseとIVANを迎え、記者会見で発表された内容を深掘りする。
YOSHIKIは、昨年10月に３度目の首の手術を行い、長期療養期間に入っていたが、3月18日（火）東京ドームで行われたMLB日本開幕戦 東京シリーズ「シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース」戦にて、日米両国歌のピアノ演奏を行い、術後初パフォーマンスを披露した。
音楽、ファッション、映画、チャリティー、ワインやシャンパンなど、あらゆる分野に挑戦し歴史を塗り替えてきたYOSHIKIは、3度目の頚椎手術と療養期間を経て、今年最初の記者会見で何を発表するのか。その一部始終がYOSHIKI CHANNELで独占生中継される。
【YOSHIKI CHANNEL】
3/21 YOSHIKI 都内某所より記者会見
東京ドーム MLB日本開幕戦 日米国歌演奏で
術後初パフォーマンスを披露したYOSHIKIが登壇
YOSHIKI CHANNEL 独占生中継が決定
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
＜Part 1＞
・日本語放送 https://youtube.com/live/5VNDuJh4Kfo
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/CcX41hcUYTs
＜Part 2＞
・日本語放送 https://youtube.com/live/nHzts50Z7ko
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/llKZonKqprY
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2212665
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