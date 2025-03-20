＜新連載＞『異世界は猫と共に～猫好きSEがプログラム知識×魔法具で最強領地をつくるまで～』3月20日(木)18時よりスタート！
株式会社アース・スター エンターテイメント
◆ 松本勇〈左〉
◆ 織姫〈右〉
[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/429_1_8768f19d6471d35f1d5bbe36f2b86130.jpg ]
- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
- アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/ （毎月15日発売）
- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）
- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
- 補講男子：https://www.hokodan.com/
- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com
- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/
- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/
株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】の新作情報をお送りいたします。
『異世界は猫と共に～猫好きSEがプログラム知識×魔法具で最強領地をつくるまで～』（漫画：瑚澄遊智 原作：ぱげ キャラクター原案：又市マタロー）の連載が、コミック アース・スター（https://comic-earthstar.com/） にて、本日3月20日(木)18時より開始となりました。
作品紹介
▼第1話はこちら！
https://comic-earthstar.com/episode/2550912965414830131
愛猫と知識で挑む領地革命ファンタジー！！
システムエンジニアの松本勇は飼い猫・織姫と共に異世界転移してしまった。
そこで貧乏貴族のアンネマリーと出会い、領地の立て直しを目指すことに……。
プログラミング知識とスキルの力を駆使し、領地再建に取り組んでいく！
さらに織姫もとんでもない力を手に入れており……！？
登場キャラクターのご紹介
◆ 松本勇〈左〉
バツイチ独身の34歳、プログラマ上がりのシステムエンジニア。 愛猫の織姫と共に異世界転移し、クラウフェルト子爵家の庇護下に置かれる。
◆ 織姫〈右〉
勇の愛猫で、共に異世界転移してしまった。愛想が良く穏やかな性格を持ち、いつも勇の肩や頭の上に落ち着いている。
◆ アンネマリー・クラウフェルト
勇がお世話になるクラウフェルト子爵家の長女。まじめで知的な性格。魔法の腕前はそこそこ高い。
原作ノベル 第1～2巻 好評発売中！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/429_1_8768f19d6471d35f1d5bbe36f2b86130.jpg ]
アース・スター エンターテイメント公式サイト
- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
- アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/ （毎月15日発売）
- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）
- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
- 補講男子：https://www.hokodan.com/
- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com
- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/
- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/