´²°ìÏº¡¢»°±ºÆ©»Ò¤Û¤«´ÆÆÄ¡¦¸¶ºî¼Ô¡¦¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡ªÉÚ²¬ °¦¤¬¼çÂê²Î¤òÈäÏª¡ª¥É¥é¥Þ¡ØHEART ATTACK¡Ù£³·î19Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È

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Co-Producer¡§Wes Mazda
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¢£À©ºîÃøºî¡§ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡Skybound Entertainment
¢£URL¡§
https://www.fujitv.co.jp/heartattack/¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë
https://fod.fujitv.co.jp/title/911v¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
https://youtu.be/4ub3pyyzqvs¡Ê120ÉÃ¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¡Ë
https://youtu.be/9pvgbX2QI4U¡Ê¼çÂê²ÎÈÇ±ÇÁü¡Ë
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